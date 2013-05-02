به گزارش خبرنگار مهر، سی و پنجمین نشست از سری نشست‌های ادبی باشگاه کتاب تهران، روز شنبه 14 اردیبهشت به عنوان یکی دیگر از نشست‌های جریان‌های ادبی و هنری با حضور امیرعلی نجومیان برگزار خواهد شد.

این نشست که هفتمین نشست از مجموعه نشست‌های جریان‌های ادبی و هنری باشگاه کتاب تهران است، به بررسی مبانی مکتب ناتورالیسم در ادبیات و هنر اختصاص دارد.

نشست‌های مربوط به جریان‌های ادبی و هنری با حضور نجومیان، از سال گذشته آغاز شدند و این نشست، هفتمین نشست از آن‌هاست که قرار است جلسات این سری نشست‌ها تا 5 جلسه دیگر ادامه پیدا کند.

نشست بررسی ناتورالیسم عصر روز شنبه 14 اردیبهشت با سخنرانی امیرعلی نجومیان از ساعت 17:30 در فرهنگسرای ارسباران واقع در زیر پل سیدخندان، خیابان جلفا برگزار می‌شود.