بررسی صلاحیت و برنامه وزیر پیشنهادی کار دستور کار امروز مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بررسی صلاحیت و برنامه اسدالله عباسی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس قرار دارد.

اسدالله عباسی نماینده مجلس در دوره های هفتم و هشتم از حوزه انتخابیه رودسر است که رئیس جمهور 16 بهمن ماه یک روز پس از برکناری شیخ الاسلامی از تصدی وزارت کار با استیضاح در مجلس، وی را برای مدتی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرد و نهایتا در 5 اردیبهشت ماه در نامه ای به مجلس او را به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کرد.

عباسی پیش از معرفی برای سرپرستی وزارت کار، معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه بود.

مجلس15 بهمن ماه سال 91 شیخ الاسلامی را به دلیل اصرار بر انتصاب مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی استیضاح کرد. در جلسه استیضاح نمایندگان مجلس با 192 رای موافق، 56 رای مخالف و 24 ممتنع از مجموع 272 رای با برکناری شیخ الاسلامی موافقت کردند.

اتفاقاتی در جلسه روز استیضاح شیخ الاسلامی در مجلس رخ داد و صحبت هایی بین روسای دو قوه رد و بدل شد که برخی از آن به یکشنبه سیاه یاد کردند.



