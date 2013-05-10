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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۹:۰۵

با همراهي سه وزیر دولت صلاحات؛

محمدرضا عارف برای ثبت نام وارد وزرات كشور شد

محمدرضا عارف برای ثبت نام وارد وزرات كشور شد

محمدرضا عارف کاندیدای جریان اصلاحات جهت ثبت نام برای حضور در رقابتهای در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وارد وزارت کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف کاندیدای مستقل اردوگاه اصلاح طلبان برای ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با همراهی مرتضی حاجی و علی صوفی و جعفر توفیقی وزیران آموزش و پرورش ، تعاون و علوم دولت اصلاحات وارد وزارت کشور شد.

محمدرضا عارف متولد ۱۳۳۰ از یزد با مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد در مهندسی برق و دکترا در آمار از دانشگاه استنفورد آمریکا است.

وی بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ معاون اول خاتمی بوده و در حال حاضر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و رییس هیئت مدیرهٔ بنیاد باران است.

معیشت، منزلت و عقلانیت به همراه زندگی آبرومندانه و شرافتمنداته در سایه کشورداری خردمندانه دو شعار انتخاباتی محمدرضا عارف در انتخابات است که در این باره گفته است: تحقق زندگی آبرومندانه در گرو کشورداری مبتنی بر عقلانیت است، خردبازی باید جای سیاست بازی را بگیرد. به همین خاطر معیشت، عقلانیت و منزلت را گفتمان دولت آینده می دانم.

وی در سخنرانی های انتخاباتی خود در مورد حضور هاشمی و خاتمی در انتخابات خود گفته است: اگر هاشمی یا خاتمی اعلام کاندیداتوری کنند از آنها حمایت می کنم.

کد مطلب 2048054

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