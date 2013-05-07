شفیع آقامحمدیان مجری طرح فیلم سینمایی "رنج و سرمستی" در واکنش به صحبت‌های صدیقه نوروزی مبنی بر کپی‌برداری فیلم "رنج و سرمستی" از فیلمنامه "یاسهای پنهان" به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه "یاسهای پنهان" نوشته صدیقه فیروزی در سال 81 نوشته و به روح الله برادری تهیه‌کننده و جمال شورجه کارگردان سپرده شده است. خانم فیروزی در همان زمان حق و حقوق خود را نیز دریافت کرد اما از آن تاریخ تا امروز این فیلم ساخته نشده است.

وی افزود: اگر این فیلمنامه در طول این ده سال ساخته نشده شاید فیلمنامه خالی از اشکال نبوده است. ضمن اینکه طرح این ادعا باید با طی مراحل قانونی باشد و پس از تکمیل شدن فیلم و بررسی کارشناسان و مقایسه بین اثر و فیلمنامه مدعی‌شده می‌توان به نتیجه نهایی رسید و اگر ادعای این فیلمنامه‌نویس ثابت نشود آیا وی خسارت این اتهام را می‌پردازد؟

مجری طرح فیلم سینمایی "رنج و سرمستی" به کارگردانی جهانگیر الماسی متذکر شد: با این اوصاف اگر درخواستی هم از سوی این فیلمنامه‌نویس وجود دارد باید صبر کند تا پایان فیلم ببینیم چه می‌شود. ای کاش به جای این همه حرف و حدیث، خانم صدیقی کمی صبر می‌کرد.

آقامحمدیان در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به شرایط فیلمبرداری این فیلم سینمایی گفت: به دلیل شرایط جوی چون بارندگی چند روزی کار تعطیل شد ولی از دو روز گذشته بازسازی لوکیشین‌ها را آغاز کردیم و خوشبختانه کار دوباره فیلمبرداری می‌شود.

وی ادامه داد: تا کنون 50 درصد کار را پیش بردیم و اگر مشکلی پیش نیاید ادامه کار را هم به خوبی پیش خواهیم برد. ضمن اینکه از برخی از دوستان در مراکز مختلف که می‌توانند به پیش‌برد پروژه کمک کنند خواهش می‌کنم همکاری های لازم را انجام دهند.

آقامحمدیان در پایان بیان کرد: فیلم "رنج و سرمستی" از جمله فیلم های سینمای ایران در ژانر دفاع مقدس است که نیاز به ابزار و ادوات بسیاری دارد از همین رو از تمام ارگان‌ها می خواهیم که در خدمت‌رسانی به این پروژه چون دادن اسلحه دریغ نکنند.