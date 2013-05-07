تمرینات تیم ملی هاکی در زمینی که رختکن ندارد/ ورزشگاه بشارت در آستانه تخریب کامل

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: بدهی 700 میلیون تومانی مجوعه ورزشی شهید بشارت گچساران موجب شده تا مالک زمین با حکم قانونی اقدام به تخریب رختکن و بخشی از این مجموعه ورزشی کند.

اسماعیل پناهپوری افزود: مجموعه ورزشی شهید بشارت گچساران به دلیل داشتن معارض، از سال 78 به حالت نیمه تعطیل و امروز به طور کامل غیر قابل استفاده شده است.

وی با بیان اینکه تنها قسمت قابل استفاده این مجموعه زمین چمن هاکی آن است افزود: با همه مشکلات موجود اداره ورزش و جوانان گچساران با همکاری سایر ادارات و دستگاه های اجرایی اقدام به برگزاری اولین دوره تیم ملی هاکی روی چمن جمهوری اسلامی کرده است.

پناهپوری اظهار داشت: زمین چمن هاکی مجموعه ورزشی شهید بشارت گچساران یکی از بهترین زمین های چمن هاکی در سطح کشور است که درصورت برطرف شدن مشکلات مربوط به بدهی مجموعه ورزشی شهید بشارت گچساران می توان از آن استفاده مفید کرد.

وی مشکل کمبود اعتبار اداره ورزش و جوانان گچساران در پرداخت بدهی مالک این ورزشگاه را یکی از معضلات بزرگ ورزشی استان کهگیلویه وبویراحمد به ویژه شهرستان گچساران عنوان کرد و افزود: باوجود پتانسیل ها و استعدادهای بسیار خوب رشته هاکی در شهرستان گچساران بعد از گذشت چندسال هنوز این معضل برطرف نشده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان گچساران با بیان اینکه تاکنون چندین مرتبه مالک اقدام به تخریب این مجموعه ورزشی کرده است، افزود: اگر حضور پیشکسوتان و ورزشکاران این شهر نبود تاکنون این مجموعه به ویرانه ای تبدیل شده بود.

وی اظهار داشت: اقدامات و پیگیری های صورت گرفته در جهت تامین بدهی مجموعه ورزشی تا امروز به هیچگونه نتیجه رضایت بخشی منجر نشده است.

پناهپوری افزود: تخریب یک مجموعه ورزشی آن هم در شرایطی که ورزش گچساران با کمبود اعتبار برای تامین تجهیزات و امکانات ورزشی روبرو است، یک اقدام تاسف بار در جامعه ورزشی است.

وی همچنین قیمت زمین این مجتمع ورزشی را براساس ارزیابی کارشناسان سازمان مسکن و شهرسازی بالغ بر دو میلیارد و 500 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: یک میلیارد و800میلیون تومان این بدهی به مالک زمین پرداخت شده است.

لزوم همکاری مسئولین برای راه اندازی مجتمع ورزشی

پناهپوری بیان داشت: اردوی تیم ملی هاکی روی چمن در زمین چمن هاکی مجموعه ورزشی شهید بشارت گچساران با هماهنگی صورت گرفته میان دستگاه های اجرایی این شهرستان در یک شرایط مطلوب در حال برگزاری است.

وی یادآورشد: از گذشته تاکنون پیشکسوتان ورزشی کشور، گچساران رابه عنوان مهد هاکی ایران می شناسند و استمرار این عنوان فقط با همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی برای کمک به ورزش این شهر امکان پذیر نخواهدبود

پناهپوری با دعوت کرد از همه مسئولان و مردم شهرستان گچساران در جهت استمرار فعالیتهای ورزشی و فرهنگی در این شهر اظهارداشت: در صورت عدم پرداخت بدهی مالک مجموعه ورزشی شهید بشارت گچساران و تخریب این ورزشگاه، ورزش این شهر دچار معضل بزرگی خواهدشد.

وی افزود: تخریب یک مجموعه ورزشی آن هم در شرایطی که ورزش گچساران با کمبود اعتبار برای تامین تجهیزات و امکانات ورزشی روبرو است، یک اقدام تاسف بار در جامعه ورزشی است.

پناهپوری بیان داشت: در صورت تخریب این مجموعه ورزشی هزینه سنگینی متحمل اداره ورزش و جوانان گچساران خواهد شد چه بسا هزینه جبران این خسارت کمتر از تامین هزینه بدهی معارض نخواهد بود.

پناهپوری افزود: امید است با همکاری دستگاه های اجرایی به خصوص شرکت بهره برداری نفت وگاز گچساران که نقش اصلی را در درخشش تیم های ورزشی گچساران در میادین ملی و بین المللی داشته، در جهت رفع این مشکل گام های موثری برداشت.

.........

عکس: سینا بهادری