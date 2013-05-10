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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۱۳

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مرکل در سفری غیرمنتظره وارد افغانستان شد

مرکل در سفری غیرمنتظره وارد افغانستان شد

یک مقام افغانی از سفر غیرمنتظره صدراعظم آلمان به افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام افغانی اعلام کرد: "آنگلا مرکل" امروز جمعه در سفری غیرمنتظره وارد شهر قندوز در شمال افغانستان شد.

این مقام افغانی که خواست نامش فاش نشود به شینهوا گفت: وزیر دفاع آلمان در این سفر مرکل را همراهی می کند و صدراعظم و  توماس دمیزیر بامداد روز جمعه به مزار شریف پایتخت ولایت بلخ سفر کردند.

مرکل و وزیر دفاع آلمان قرار است که عصر جمعه با نیروهای آلمانی مستقر در قندوز دیدار کنند.

این سفر تنها چند روز پس از کشته شدن یک سرباز آلمانی و زخمی شدن یک فرد دیگر در حمله طالبان به ولایت بلخ انجام می شود.

کد مطلب 2051281

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