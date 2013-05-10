مرکل در سفری غیرمنتظره وارد افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام افغانی اعلام کرد: "آنگلا مرکل" امروز جمعه در سفری غیرمنتظره وارد شهر قندوز در شمال افغانستان شد.

این مقام افغانی که خواست نامش فاش نشود به شینهوا گفت: وزیر دفاع آلمان در این سفر مرکل را همراهی می کند و صدراعظم و توماس دمیزیر بامداد روز جمعه به مزار شریف پایتخت ولایت بلخ سفر کردند.

مرکل و وزیر دفاع آلمان قرار است که عصر جمعه با نیروهای آلمانی مستقر در قندوز دیدار کنند.

این سفر تنها چند روز پس از کشته شدن یک سرباز آلمانی و زخمی شدن یک فرد دیگر در حمله طالبان به ولایت بلخ انجام می شود.