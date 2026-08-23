فایننشال تایمز: جنگ ایران ضربه اقتصادی سنگینی به آمریکا زد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه فایننشال تایمز به نقل از کارشناسان گزارش داد که جنگ با ایران ضربه سنگینی به اقتصاد آمریکا وارد آورد و شاخصه برجسته این کشور را در بخش انرژی از بین برد.

بر اساس این گزارش، اداره اطلاعات انرژی آمریکا اعلام کرده رشد تولید نفت در این کشور از ۲۰۰ هزار بشکه در طول روز فراتر نمی رود.

در این گزارش آمده است، این دولت نیز مانند دیگر دولت ها توجهی به مسائل مربوط به انرژی ندارد و آنها به سادگی چیزی در این خصوص نمی دانند. پیامدهای جنگ ایران بر قیمت سوخت در آمریکا خودنمایی می کند به طوری که قیمت بنزین ۴۰ درصد افزایش یافته است. میانگین قیمت گازوئیل در دوره ریاست جمهوری ترامپ از سطح ثبت شده در دوره ریاست جمهوری جو بایدن نیز فراتر رفته است.

تورم سالانه برای مصرف کنندگان در آمریکا به بیش از چهار درصد رسیده که بالاترین سطح طی سه سال به شمار می رود. اعتماد شهروندان آمریکایی به صورت شدیدی به دلیل جنگ در خاورمیانه کاهش یافته و نارضایتی ها نسبت به اوضاع اقتصادی کشور در دوره ترامپ تشدید شده است.