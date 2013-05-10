به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حالی که فیلم "گتسبی بزرگ" ساخته باز لورمان به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره کن امسال انتخاب شده است، فیلم اصغر فرهادی چهارمین فیلم بخش مسابقه بین‌الملل خواهد بود.

"گذشته" اولین تجربه فرهادی برای ساختن فیلمی در خارج از ایران است و در پاریس فیلمبرداری و از سوی فرانسه راهی جشنواره کن شده است.

این درام رمانتیک که زندگی مردی ایرانی و زنی فرانسوی را در مرکز توجه خود قرار داده است با بازی برنیس بژو بازیگر آرژانتینی-فرانسوی، طاهر رحیم بازیگر فرانسوی الجزایری و علی مصفا بازیگر و کارگردان ایرانی ساخته شده است.

شصت و ششمین جشنواره فیلم کن از 15 تا 26 ماه مه (25 اردیبهشت تا 5 خرداد) برگزار می‌شود.