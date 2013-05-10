مقاومت تنها راه مقابله با رژیم اشغالگری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته با بیان اینکه جنایاتی كه سران رژیم غاصب صهیونیستی در 60 سال گذشته انجام داده، همواره در خاطر تمام جهانیان باقی می ماند و هرگز از صفحات تاریخ پاك نمی شود افزود:: در این مدت، همكاری برخی كشورهای عربی، موجب گستاخ تر شدن صهیونیست ها نسبت به كشتار مردم مظلوم فلسطین شده است.

وی با اشاره به 26 اردیبهشت سالروز تاسیس رژیم جعلی اسرائیل افزود: روز تاسیس رژیم غاصب اسرائیل روز نکبت در تاریخ محسوب می شود.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه فاجعه بزرگ این رژیم جعلی در چنین روزی رقم خورد، افزود: مردم فلسطین در چنین روزی از خانه و کاشانه خود بیرون رانده شدند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ،با اشاره به سکوت سران ناتوان عرب و استعمار انگلیس در برابر جنایات رژیم اشغالگر قدس تصریح کرد: استیلا و سیطره رژیم غاصب صهیونیست در چنین روزی رقم خورد.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه استعمار همواره به دنبال استفاده از منابع سرشار کشورهای اسلامی بوده است تاکید کرد: اسرائیل با ایجاد هسته مرکزی در بین کشورهای اسلامی می خواست به اهداف خود برسد.

وی با اشاره به جنایات رژیم اشغالگر قدس در طول 6 سال گذشته در سرزمین های فلسطین تصریح کرد: سران مزدور و نوکر استعمار از جمله قطر و عربستان و انگلیس از جنایات ها ی این رژیم استقبال می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ، با بیان اینکه از بحر تا نهر با حضور حماس، جهاد اسلامی، شیعیان جنوب لبنان و نیروی مقاومت رژیم اشغالگر قدر بی نتیجه مانده است، افزود: جنگ سوریه شکست صفوف مقاومت است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با اشاره به برگزاری همایش بیداری اسلامی با حضور 700 نفر از علمای برتر جهان اسلام تصریح کرد: بیداری اسلامی کل گرفته و ایران پرچمدار آن است.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به خدمات جهاد سازندگی در عرصه های مختلف گفت: جهاد سازندگی با نفس ، قدسی امام خمینی (ره) همواره منشا خدمات در جامعه است.

وی با بیان این اینکه این سازمان در سال 79 تشکیل شد افزود: جوانان بسیجی به عنوان سفیران این جهاد با حضور در مناطق محروم منشا خدمات مختلف به مردم مستضعف هستند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، با اشاره به نیازهای حوزه های علمیه به کمک های مردمی تصریح یاد آورشد: حوزه های علمیه نیازهایی دارند که باید کمک مومنین موجب رفع این نیازها شود.

حجت الاسلام خاتمی ، با بیان اینکه حوزه ریشه‌دار زنجان همواره منشا خدمات و آثار در جامعه است افزود: این حوزه ها نیازمند کمک های مردمی هستند و همه آحاد جامعه باید در این زمینه وارد صحنه شوند.