تکرار حرکت ناشایست تماشاگران و حضور دلالان خبرنگارنما در جایگاه!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و داماش گیلان از ساعت 18 امروز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد. حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* تشویق یکپارچه فرهاد مجیدی از سوی تماشاگران حاضر در ورزشگاه از جمله حواشی قبل از بازی بود. مجیدی امروز بیش از همه بازیکنان تشویق شد.

* قبل از شروع بازی از روسای کمیته داوران پس از انقلاب تجلیل شد.

* با وجود اینکه ماموران امنیتی سختگیری های لازم را قبل از ورود هواداران به استادیوم داشتند باز هم شاهد پرتاب چند ترقه در نقاط مختلف ورزشگاه بودیم. این حرکت ناشایست هواداران در دیدار فینال جام حذفی هم تکرار شد.

* علی فتح الله زاده، احمد شهریاری، امیدوار رضایی در کنار چند تن از پیشکسوتان استقلال در جایگاه ویژه نظاره گر بازی دو تیم بودند.

* به هنگام گرم کردن بازیکنان تیم استقلال چندین کودک نیز با آنها در روی زمین حضور یافتند و همراه با بازیکنان خود را گرم کردند.

* گروهی از ورزشکاران مدارس فوتبال شهر قم در گوشه ای از ورزشگاه نشسته اند و با یک بنر بزرگ سالروز آزادی خرمشهر را تبریک گفتند.

* مجتبی جباری، پژمان منتظری و ساموئل با وجود اینکه از ابتدا به میدان نرفتند اما مورد تشویق فراوان تماشاگران قرار گرفتند.

* قبل از شروع بازی مسئولان جایگاه ویژه قهرمانی و اهدای جام را آماده کردند.

* در بیرون از ورزشگاه تعداد زیادی از هواداران پشت درهای بسته ماندند و به طبقه دوم ورزشگاه هدایت شدند. این در حالی است که در طبق پایین ورزشگاه هنوز سکوهای خالی به چشم می آید.

* سید مهدی رحمتی بار دیگر مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت و از کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی خواستار بازگرداندن رحمتی به تیم ملی شدند.

* کادر فنی استقلال قبل از شروع بازی به سمت نیمکت تیم داماش رفتند و با آنها روبوسی کردند.

* برخی افراد ناشناس با آی دی کارت مخصوص در جایگاه خبرنگاران حضور داشتند. برخی خبرنگار نماها هم بدون اینکه روی آی دی کارت آنها نام رسانه ای قید شده باشد در جایگاه حضور داشتند. این تعداد در فصل نقل و انتقالات فعالیت چشمگیری در جابجایی بازیکنان دارند!