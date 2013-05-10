به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی در پایان مراسم جشن قهرمانی تیم فوتبال استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: سال سختی را پشت سرگذاشتیم که طی آن هم مشکلات مالی و هم فشارهایی که وجود داشت بازیکنان را اذیت کرد. باین حال خوشحالم که توانستیم مردم را خوشحال کنیم و قهرمان شویم.

وی با انتقاد از شرایط حاکم بر فوتبال ایران و بلاتکلیفی که در پایان فصل وجود دارد گفت: متاسفانه شرایطی که در فوتبال ایران حاکم است باعث می شود در پایان فصل هیچکس نداند که فصل بعد هست یا نه. الان نه مدیرعامل و نه سرمربی نمی دانند که فصل بعد هستند یا نه. بازیکنانی هم که قراردادشان تمام شده است نمی دانند که باید بمانند یا بروند. به هیچکس هم پیشنهاد نداده اند که قراردادشان را تمدید کنند.

رحمتی با بیان اینکه استقلال متعلق به وزارت ورزش است گفت: چرا نباید وزیر ورزش به این جشن می آمد. این تیم مال وزارت ورزش است و وزیر ورزش باید می آمد و در جشن استقلال شرکت می کرد.