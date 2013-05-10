به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و چهارم و پایانی رقابت های لیگ برتر عصر امروز جمعه با برگزاری دیدار تیم های استقلال تهران و داماش گیلان به پایان رسید که طی آن شاگردان امیرقلعه نویی با قبول شکست برابر داماش گیلان جشن قهرمانی خود را در ورزشگاه آزادی برگزار کردند. در این دیدار شاگردان افشین ناظمی موفق شدند آبی پوشان را با نتیجه 2 بر یک شکست دهند.

استقلالی‌ها که در حضور نزدیک به 90 هزار هوادار خود در ورزشگاه آزادی انگیزه زیادی برای رسیدن به پیروزی داشتند در نیمه اول دو بار دروازه مهمان شمالی خود را بازکردند که داور بازی تنها یکی از این گل ها را پذیرفت. در دقیقه 6 حنیف عمران زاده با ضربه سر دروازه حریف را باز کرد اما داور این گل را به خاطر خطای مدافع استقلال روی دروازه داماش مردود اعلام کرد. با این حال در دقیقه 32 حسن اشجاری از روی یک ضربه ایستگاهی و به زیبایی دروازه حسن رودباریان را باز کرد تا استقلال نیمه اول را با این گل به پایان برساند.

در نیمه دوم اما روند استقلال کمی آرامتر شد و با اینکه بازیکنان این تیم برای رسیدن به گل حملات خوبی را روی دروازه حریف ایجاد کردند اما داماشی ها هم حملاتی را روی دروازه سیدمهدی رحمتی طراحی کردند و در دقیقه 67 موفق شدند بازی را به تساوی بکشانند. در این صحنه محمدرضا مهدوی با شوتی سرکش و محکم از پشت محوطه جریمه موفق شد دروازه استقلال را باز کند تا دقایق باقیمانده با جذابیت بیشتری پیگیری شود.

با این حال در شرایطی که امیر قلعه‌نویی شاگردانش را رو به جلو فرا می خواند این داماش بود که روی تعلل مدافعان استقلال به گل دوم رسید. در دقیقه 79 این دیدار حسین ابراهیمی روی پاس محمدرضا مهدوی در موقعیتی خوب از زاویه بسته دروازه رحمتی را باز کرد تا داماش در آستانه پیروزی قرار بگیرد. استقلالی‌ها در دقایق باقی مانده حملات زیادی را روی دروازه مهمان شمالی خود پی ریزی کردند اما نتوانستند از شکست فرار کنند.