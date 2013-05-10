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۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۴۶

حاشیه بازی استقلال - داماش/

قلعه‌نویی برای گرفتن جام روی سکو نیامد/ تصویر مهدوی‌کیا روی سینه نکونام

قلعه‌نویی برای گرفتن جام روی سکو نیامد/ تصویر مهدوی‌کیا روی سینه نکونام

مراسم جشن قهرمانی تیم فوتبال استقلال با نظم و انضباط خاصی برگزار شد. رئیس فدراسیون فوتبال، معاون وزیر و مدیرعامل استقلال مدال ها و جام قهرمانی را به استقلالی ها دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و داماش از هفته سی و چهارم لیگ برتر هم اکنون در ورزشگاه آزادی برگزار شد و طی آن شاگردان امیر قلعه نویی با وجود شکست 2 بر یک جام قهرمانی را بالای سربردند. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* در طول برگزاری بازی 90 هزار طرفدار استقلال یک صدا از امیر قلعه نویی عذرخواهی کردند و خواستار ماندن وی در تیم خود شدند. آنها با شعار "امیر با معرفت، معذرت معذرت" عذرخواهی خود را به سرمربی تیم منتقل کردند.

* طرفداران تیم استقلال با روشن کردن چراغ موبایل های خود صحنه های جالبی را در استادیوم رقم زدند.

* هنگام مراسم قبل از شروع بازی دو تیم 18 کودک خردسالی که همراه با بازیکنان وارد زمین شده بودند لباس های 18 تیم لیگ برتر را بر تن داشتند.

* هر 18 بازیکن تیم استقلال در این بازی پیش از شروع مسابقه عکس یادگاری انداختند.

* موج مکزیکی در طول بازی به دفعات از سوی تماشاگران ایجاد شد تا آنها شادی خود را این گونه نشان دهند.

* بارش شدید باران که از اواخر نیمه اول شروع شده بود در بین دو نیمه تماشاگران را از سکوها فراری داد.

* در بین دو نیمه آهنگ های شادی در استادیوم پخش شد و شاهد پایکوبی طرفداران استقلال روی سکوها بودیم.

* از اواسط نیمه دوم تماشاگران ایستاده به تشویق تیم پرداختند و سرودهای قهرمانی سر دادند.

* بازیکنان تیم فوتبال استقلال پس از پایان بازی راهی رختکن شدند تا برای برگزاری جشن قهرمانی آماده شوند.

* مراسم جشن قهرمانی مثل فینال جام حذفی با نظم و انضباط خاصی برگزار شد.

* علی فتح الله زاده، علی کفاشیان و رسولی نژاد مدال ها و جام قهرمانی را به بازیکنان استقلال اهدا کردند.

* جی لوئید ساموئل با پرچم ترینیداد و توباگو برای دریافت مدالش پای سکو حاضر شد.

* آرزه بازیکن بولیویایی استقلال با دوربینی در دست برای گرفتن مدالش به سمت سکو رفت.

* برخی بازیکنان استقلال برای دریافت مدالشان فرزندان خود را به همراه داشتند.

* فرهاد مجیدی آخرین نفری بود که برای دریافت مدال و جام به روی سکو رفت.

* امیرقلعه نویی برای دریافت جام و مدال به روی سکو نیامد. علی فتح الله زاده پس از اهدا مدال ها به سمت رختکن رفت تا قلعه نویی را بیاورد.

* جواد نکونام که کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران است در مراسم پایانی جشن قهرمانی پیراهنی را پوشیده بود که تصویر مهدی مهدوی کیا روی آن حک شده بود.

 

کد مطلب 2051630

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