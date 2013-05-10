به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و داماش از هفته سی و چهارم لیگ برتر هم اکنون در ورزشگاه آزادی برگزار شد و طی آن شاگردان امیر قلعه نویی با وجود شکست 2 بر یک جام قهرمانی را بالای سربردند. حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* در طول برگزاری بازی 90 هزار طرفدار استقلال یک صدا از امیر قلعه نویی عذرخواهی کردند و خواستار ماندن وی در تیم خود شدند. آنها با شعار "امیر با معرفت، معذرت معذرت" عذرخواهی خود را به سرمربی تیم منتقل کردند.

* طرفداران تیم استقلال با روشن کردن چراغ موبایل های خود صحنه های جالبی را در استادیوم رقم زدند.

* هنگام مراسم قبل از شروع بازی دو تیم 18 کودک خردسالی که همراه با بازیکنان وارد زمین شده بودند لباس های 18 تیم لیگ برتر را بر تن داشتند.

* هر 18 بازیکن تیم استقلال در این بازی پیش از شروع مسابقه عکس یادگاری انداختند.

* موج مکزیکی در طول بازی به دفعات از سوی تماشاگران ایجاد شد تا آنها شادی خود را این گونه نشان دهند.

* بارش شدید باران که از اواخر نیمه اول شروع شده بود در بین دو نیمه تماشاگران را از سکوها فراری داد.

* در بین دو نیمه آهنگ های شادی در استادیوم پخش شد و شاهد پایکوبی طرفداران استقلال روی سکوها بودیم.

* از اواسط نیمه دوم تماشاگران ایستاده به تشویق تیم پرداختند و سرودهای قهرمانی سر دادند.

* بازیکنان تیم فوتبال استقلال پس از پایان بازی راهی رختکن شدند تا برای برگزاری جشن قهرمانی آماده شوند.

* مراسم جشن قهرمانی مثل فینال جام حذفی با نظم و انضباط خاصی برگزار شد.

* علی فتح الله زاده، علی کفاشیان و رسولی نژاد مدال ها و جام قهرمانی را به بازیکنان استقلال اهدا کردند.

* جی لوئید ساموئل با پرچم ترینیداد و توباگو برای دریافت مدالش پای سکو حاضر شد.

* آرزه بازیکن بولیویایی استقلال با دوربینی در دست برای گرفتن مدالش به سمت سکو رفت.

* برخی بازیکنان استقلال برای دریافت مدالشان فرزندان خود را به همراه داشتند.

* فرهاد مجیدی آخرین نفری بود که برای دریافت مدال و جام به روی سکو رفت.

* امیرقلعه نویی برای دریافت جام و مدال به روی سکو نیامد. علی فتح الله زاده پس از اهدا مدال ها به سمت رختکن رفت تا قلعه نویی را بیاورد.

* جواد نکونام که کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران است در مراسم پایانی جشن قهرمانی پیراهنی را پوشیده بود که تصویر مهدی مهدوی کیا روی آن حک شده بود.