ناشران برای خروج از مصلی چه کارهایی باید انجام دهند

نیکنام حسین پور، مدیر کمیته تسهیلات رفاهی سازمان‌ها و نهادهای بیست و ششمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه خروج ناشران از مصلی گفت: با توجه به پراکندگی غرفه‌ها هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام شده است؛ ما نمونه برگه‌های خروج را برای کمیته‌های مختلف ارسال کرده‌ایم و در حال جمع کردن نمونه امضاها در این رابطه هستیم.

وی در توضیح بیشتر افزود: غرفه‌داران در هر بخش با نمونه امضای مدیر آن بخش می‌توانند کالاهای خود را خارج کنند. ما هم اکنون در حال مشخص کردن تعدادی درب برای خروج ناشران از مصلی هستیم که با توجه به ازدحام آنها همه از یک درب خارج نشوند و بر اساس موقعیت قرارگیری و جغرافیای هر بخش درب‌های نزدیک به آنجا را هماهنگ می‌کنیم.

به گفته مدیر کمیته تسهیلات رفاهی نمایشگاه کتاب تهران ناشران آموزشی و ناشران کودک و نوجوان از درب شماره 15، ناشران عمومی مستقر در شبستان از درب شماره 1، ناشران دانشگاهی از درب شماره 4 و ناشران بین‌الملل هم از درب‌های این محل خارج می‌شوند.

حسین‌پور درباره تعهداتی که یک غرفه‌دار برای خروج از مصلی باید انجام داده باشد نیز گفت: 1: هر غرفه‌دار باید دستگاه کارتخوان تحویل داده شده را به صورت سالم به شرکت سامان کیش تحویل دهد، 2: هر غرفه‌دار باید نسبت به تسویه حساب مربوط به تعهدات مالی که نسبت به نمایشگاه دارد، اقدام کند، 3: هر غرفه‌دار باید اجاره بهای غرفه‌اش را به طور کامل پرداخت کرده باشد. اگر یک غرفه‌دار این مراحل را طی کرده باشد از نظر ما هیچ گونه مشکلی برای ترخیص نخواهد داشت.

وی در عین حال با اشاره به مشکلاتی که هر ساله در خصوص غرفه‌های خودساز در نمایشگاه کتاب تهران وجود دارد، گفت: لازم است این نکته را متذکر شوم که متاسفانه در سال‌های قبل مشاهده می‌کردیم غرفه‌هایی که خودساز هستند، وسایلشان را در مصلی می‌گذارند و می‌روند و ما ناچار می‌شدیم بعضا حدود 100 کامیون وسایل خودساز این غرفه‌ها را با خودمان به بیرون از مصلی حمل کنیم.

مدیر کمیته تسهیلات رفاهی نمایشگاه بیست و ششم ادامه داد: ما از این دسته از غرفه‌داران تقاضا می‌کنیم استندها و سازه‌های موقتشان را با خودشان ببرند؛ چرا که حمل این وسایل برای ما هزینه دارد و ما در این خصوص از آنها تعهد خواهیم گرفت تا وسایلشان را با خودشان ببرند.

حسین پور در خصوص فرآیند تحویل مصلی به مسئولان آن هم گفت: باید تمام غرفه‌سازی‌ها، اسپیس‌ها، استندها، داربست‌ها و سیمان کاری‌ها و برق‌کشی‌های موقتی که انجام شده است، باز شود و دوباره به مرحله اولش برگردد. ما موظف هستیم پس از نظافت کامل مصلی، آن را شسته و رفته تحویل مسئولان مصلی بدهیم.