گردهمایی جوانان تهرانی در شب آرزوها

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن اشتری مدیر عامل موسسه خانه شهریاران جوان ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: در اسلام امید و آرزو جایگاه رفیعی دارد تا جایی که در روایات معصومین (ع) از آن به عنوان رحمت الهی یاد شده است. پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید: امید و آرزو رحمت برای امّت من است و اگر امید و آرزو نبود، هیچ باغبانی نهالی نمی‌کاشت.



وي افزود: طبیعت آدمی بر آرزو و امیدها بنا شده و همین آرزوها و امیدهاست که به زندگی آنان رنگ و بو می‌بخشد. جوان سرشار از انرژی است، توان رسیدن به آرمان ها و اهداف بلند را در خود می‌بیند و افق بالاتری را برای خود ترسیم می‌کند و در اندیشه فرداهای بهتر است.



اشتری ضمن بر شمردن اهمیت شناخت آرزو و انواع آرزو گفت: به طور کلّی می‌توان امید و آرزوها را به امید و آرزوی صادق و کاذب تقسیم کرد. شب لیلة الرغائب فرصت مناسبی است تا این نکته را به جوانان یادآور شد که با توکل، تقوا، و اخلاص، شناخت هدف، برنامه‌ریزی درست و سنجیده، همت و تلاش و پشتکار می توانند به آروزهای صادق خود دست یابند.



مدیر عامل موسسه خانه شهریاران جوان تصريح كرد: خداوند متعال در همه احوالات رحمتش بر خشمش پيشي دارد اما در زمان‌هاي خاصي اين رحمت دوچندان است كه ما بندگان بايد به هوش بوده و نهايت استفاده را ببريم. لیلة الرغائب یکی از همین ايام مبارك است.



اشتری در ادامه گفت: به همت خانه شهریاران جوان و به مناسبت فرارسیدن اولین شب جمعه ماه مبارک رجب (شب لیلة الرغائب) مصادف با 26 اردیبهشت 92 مراسم شب آرزوها از ساعت 18 در سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان دکتر شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان ارسباران برگزار می شود.



اشتری خاطر نشان کرد: در راستای معرفی و تبیین شب ريزش باران رحمت الهی و به منظور كسب هرچه بيشتر رحمت الهي مراسم شب آرزوها با حضور جوانان شهر تهران اجرا می شود.



علاقمندان جهت شرکت در این مراسم معنوی و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 88740363 تماس حاصل نمایند.



