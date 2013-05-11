ششمین جشنواره داستان انقلاب و جای خالی دبیرش

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره رقابتی ادبی است كه در دو بخش رمان (بزرگسال و كودك) و داستان كوتاه (بزرگسال و كودك) صورت میگیرد و زمان ارسال آثار حداكثر تا تاریخ 15 مهرماه 1392 و مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان جشنواره، بهمن ماه 1392 در نظر گرفته شده است.
بر این اساس جوایز این دوره از جشنواره در بخش رمان بزرگسال برای اثر برگزیده، برتر و تقدیری به ترتیب 100 میلیون ریال، 70 میلیون ریال و 50 میلیون ریال درنظر گرفته شده است و در بخش رمان نوجوان نیز به ترتیب به اثر برگزیده، برتر و تقدیری 50، 40 و 30 میلیون ریال تعلق خواهد گرفت.
جوایز بخش داستان كوتاه بزرگسال و نوجوان 30، 20 و 10 میلیون ریال برای آثار برگزیده، برتر و تقدیری تعیین شده است.
همچنین علاقهمندان به شركت در این جشنواره برای كسب اطلاعات و ثبتنام میتوانند به وبگاه اینترنتی مركز محافل و جشنوارههای حوزه هنری به نشانی www.artfest.ir مراجعه کنند.
زندهیاد امیرحسین فردی، پایهگذار و دبیر هر 5 دوره گذشته این جشنواره بود. دبیر جدید این جشنواره هنوز معرفی نشده است.
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