ناکارتس: مصمم به حل مسایل باقیمانده هستیم

به گزارش خبرنگار مهر از وین ، هرمان ناکارتس هنگام ورود به محل مذاکرات ایران و آژانس در گفتگویی کوتاه با خبرنگاران با ذکر مطلب فوق افزود : همانطور که می دانید هنوز اختلافاتی بین ایران و آژانس وجود دارد ولی ما متعهد به ادامه گفتگوها هستیم و مصمم هستیم تا مسایل باقیمانده را حل و فصل کنیم.

معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هچننین خاطرنشان کرد: ما امروز به سختی برای حل و فصل همین موضوعات باقیمانده کار خواهیم کرد.

با ورود هیات آژانس به محل مذاکرات دور جدیدی از مذاکرات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل و فصل موضوعات باقیمانده پرونده هسته ای ایران از دقایقی پیش در وین آغاز شد.

ریاست هیات مذاکره کننده آژانس را همانند نشست های قبلی هرمان ناکارتس معاون مدیرکل آژانس در امور پادمان ها بر عهده دارد.

در طرف مقابل نیز علی اصغر سلطانیه نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هیات مذاکره کننده ایران را سرپرستی می کند.

آخرین دور مذاکرات ایران و آژانس در بهمن ماه سال گذشته در تهران انجام پذیرفت.

مذاکرات امروز نیز مانند دوره های قبلی در وین، در محل دفتر نمایندگی ایران در سازمان های بین المللی مستقر در وین برگزار می شود.