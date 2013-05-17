به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی حسینی پور در خطبه های نماز جمعه این هفته اراک افزود: تنها قانون تعیین کننده انتخابات در کشور است و تاکید مقام معظم رهبری نیز توجه به قانون در همه بخش های انتخابات است.

وی با تاکید بر اینکه عمل به قانون اساسی،رعایت اخلاق و احترام متقابل نامزدها فضای انتخابات را صمیمی و حضور مردم را در صحنه پرشورتر می کند اظهارداشت: کاندیداها و طرفدارانشان رعایت قانون و اخلاق انتخاباتی را باید برای خود یک تکلیف واجب بدانند.

حجت الاسلام حسینی پور اشاره به اینکه بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان به معنی رد یا تایید کسی نیست، تاکید کرد: انتخابات چهار مرحله ثبت نام، بررسی صلاحیت ها، اجرای انتخابات و نتیجه نهایی دارد و آنچه در شورای نگهبان اتفاق می افتد، احراز صلاحیت است.



وی با اشاره به انتخاب اصلح در انتخابات بیان کرد: حضور پرشور مردم در انتخابات باید با آگاهی و انتخاب اصلح همراه باشد و مردم و مسوولان باید تلاش کنند تا حماسه سیاسی به بهترین شکل تحقق یابد.

وی با بیان اینکه ملت ایران در سایه مقاومت، ایستادگی به اصول انقلاب و پایه های اصلی انقلاب به عنوان دیدگاه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دستاوردهای مطلوبی را کسب کرده، افزود: مقاومت ملت ایران در برابر زیاده خواهی های استکبار موجب شده تا نظام اسلامی با وجود همه توطئه ها در مسیر خود گام بردارد.

امام جمعه موقت اراک نابودی نظام اسلامی و خسته کردن مردم از طریق فشارهای اقتصادی را از دیگر اهداف دشمنان عنوان کرد و گفت: ترس از الگو شدن ایران برای جهان از دیگر اهداف آمریکا در این زمینه است.



وی با بیان اینکه مقابله با نهضت بیداری اسلامی از دیگر اهداف محاصره اقتصادی آمریکا است، ادامه داد: 30 سال مبارزه بی امان علیه نظام اسلامی هنوز محقق نشده است.

جت الاسلام حسینی پور با اشاره به گرانی های موجود در جامعه تصریح کرد: گرانی ها، مشکلات و توطئه های دشمنان وجود دارد، اما ملت ایران با مقاومت نمی گذارد دشمنان به اهداف خود برسند.

گرامیداشت روز موزه و میراث فرهنگی، روابط عمومی و سالروز بزرگداشت صدرالمتاهلین از دیگر محورهای خطبه های نماز جمعه امروز بود.



