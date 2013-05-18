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۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۳۲

یک عکس یک نگاه؛

باران اوباما و اردوغان را فراری داد

باران اوباما و اردوغان را فراری داد

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: بارش باران در حین برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ترکیه در محوطه کاخ سفید، باعث قطع این برنامه شد.

کد مطلب 2057537

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