https://mehrnews.com/xnvXz ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۳۲ کد مطلب 2057537 بین الملل آمریکای شمالی بین الملل آمریکای شمالی ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۶:۳۲ یک عکس یک نگاه؛ باران اوباما و اردوغان را فراری داد خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: بارش باران در حین برگزاری کنفرانس مطبوعاتی مشترک رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ترکیه در محوطه کاخ سفید، باعث قطع این برنامه شد. کد مطلب 2057537 کپی شد مطالب مرتبط ترکیه تصمیمی برای قطع صادرات نفت از ایران نگرفته است انتقاد مخالفین از شام کاری ادروغان و اوباما برچسبها باراک اوباما رجب طیب اردوغان
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