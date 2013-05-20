فولاد نباید فرکی را در رودربایسی بگذارد/ رویانیان با من مذاکره کرده بود

بختیار رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه مسئولان باشگاه فولاد خوزستان معتقدند حسین فرکی قراردادش را با این باشگاه تمدید خواهد کرد اظهار داشت: من روز یکشنبه با آقای فرکی صحبت کردم و ایشان گفت که باید از بین پیشنهادهایش تصمیم بگیرد. احساس من این است که حضور فرکی در فولاد قطعی نیست. البته باشگاه نباید مربی را برای تمدید قرارداد در رودربایسی بگذارد.

وی تاکید کرد: اگر فرکی بخواهد در فولاد می‌ماند. همه مجموعه فولاد دوست دارند فرکی کارش را در همین باشگاه ادامه بدهد تا در لیگ قهرمانان آسیا موفق باشیم.

کاپیتان تیم فولاد همچنین در خصوص احتمال جدایی بازیکنانی مثل آرش افشین از فولاد تصریح کرد: آرش بهترین دوست من است. او با من صحبت کرده است و دوست دارد در فولاد بماند. من هم با مسئولان باشگاه حرف زدم و از آنها خواستم تا آرش را برای سال بعد هم نگه دارند. خواسته افشین بیشتر مالی است و چیز دیگری نمی‌خواهد.

رحمانی در ادامه صحبت‌هایش در خصوص تمدید قرارداد زودهنگامش با باشگاه فولاد گفت: من از استقلال، پرسپولیس و سپاهان پیشنهاد داشتم. پیشنهاد پرسپولیس و سپاهان جدی تر بود. حتی دو، سه هفته قبل از اتمام لیگ در تهران محمد رویانیان با من مذاکره کرد و خواست که سال بعد به پرسپولیس بروم. البته او همه چیز را به دست خودم سپرد که من هم چند روز بعد با او تماس گرفتم و گفتم در فولاد می‌مانم.

وی ادامه داد: من دنبال این بودم که در اولین سال کاپیتانی‌ام در فولاد سهمیه آسیایی بگیریم که خوشبختانه این اتفاق هم افتاد. این موضوع برایم خوش یمن است و می‌خواهم برای موفقیت‌های بیشتر در فولاد بمانم.

کاپیتان تیم فولاد که یکی از بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی هم هست، همچنین درباره آخرین وضعیتش در تیم ملی تاکید کرد: همه چیز در تیم ملی خوب است. من از تمرینات کی‌روش چیزهای زیادی یاد گرفته‌ام که قبلا در فوتبال نمی‌دانستم. شما باید داخل زمین باشید تا متوجه شوید چه می‌گویم.

رحمانی در پایان با بیان اینکه کی‌روش به بازیکنان تیم ملی اعتماد به نفس می‌دهد، گفت: کی‌روش بهترین راه را در تمرینات به بازیکنان نشان می‌دهد و دانش فوتبال روز دنیا را به ما منتقل می‌کند. با تمام احترامی که برای تمام مربیانم در فوتبال قائلم باید بگویم سرمربی تیم ملی چیزهایی را به ما گفته است که قبلا آنها را جایی نشنیده بودم.