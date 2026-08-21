به گزارش خبرگزاری مهر، فرخنده جلالی با تأکید بر اهمیت سامانیافتگی و تثبیت جایگاه حرفهای رسانهها، اظهار داشت: فعالیت حرفهای در هر حوزه مستلزم رعایت ضوابط قانونی است و رسانههایی که مشمول تعاریف قانون مطبوعات هستند، باید پروانه انتشار خود را از هیئت نظارت بر مطبوعات دریافت کنند.
وی افزود: دریافت مجوز نهتنها زمینه فعالیت رسمی و اطمینانبخش را فراهم میکند، بلکه امکان بهرهمندی از حمایتها و ظرفیتهای قانونی وزارت فرهنگ را نیز میسر میسازد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان با اشاره به گسترش رسانههای نوین، از مدیران تلویزیونهای اینترنتی و رسانههای مجازی فاقد مجوز خواست تا در اولین فرصت فرایند ثبت درخواست خود را آغاز کنند و گفت: رویکرد وزارت فرهنگ، تسهیل فعالیت حرفهای، ساماندهی رسانهها و ایجاد زمینه حضور قانونی و پایدار آنهاست.
جلالی همچنین به ماده ۷ و ۳۵ قانون مطبوعات اشاره کرد و یادآور شد: فعالیت رسانهای بدون مجوز ممنوع بوده و قابلیت پیگیری قانونی و کیفری دارد؛ ازاینرو دریافت پروانه انتشار از بروز مشکلات حقوقی پیشگیری کرده و جایگاه حرفهای رسانهها را تثبیت میکند.
وی در ادامه گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، معاونت رسانهای وزارت فرهنگ، ساماندهی کانالهای خبری در پیامرسانهای داخلی را نیز بر عهده دارد که الزامات آن به مدیران این پیامرسانها ابلاغ شده و انتظار میرود نسبت به طی مراحل قانونی اقدام کنند.
جلالی در پایان از متقاضیان خواست با مراجعه به درگاه ملی مجوزها، درخواست خود را ثبت و مراحل صدور پروانه را در هیئت نظارت بر مطبوعات دنبال کنند.
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