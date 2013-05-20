برنامه ریزی برای حضور منسجم رأی اولی ها در انتخابات ضروری است

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولین و خانواده ها فرزندان را که اولین بار مجوز دادن رأی را به دست آورده اند یاری کنند تا در این امر مهم حضور فعال و آگاهانه داشته باشند.

وی ادامه داد: همچنین مردم کشورمان می توانند با درایت و دقت در انتخابات ریاست جمهوری حضور یابند و بدانند که تنها با یک رأی می توانند سهم مهمی در سرنوشت کشورشان داشته باشند.

حجت الاسلام سرلکیان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در سه دهه که از این انقلاب گذشته است به هیچ وجه از مواضع خود که اصول اسلامی و دینی است عقب نشینی نکرده و همچنین در امور اقتصادی،اجتماعی ،فرهنگی،دینی و سیاسی به پیشرفت خود ادامه می دهد تصریح کرد:انتخابات ریاست جمهوری برای ایران اسلامی بسیار حائز اهمیت است و حساسیت زیادی دارد و این حضور حداکثری مردم به خصوص جوانان است که موجب اقتدار بیشتر نظام خواهد شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی با تأکید بر اینکه در انتخابات ریاست جمهوری حضور گسترده مردم در انتخابات موجب اقتدار نظام می شود ابراز داشت:همه مسئول هستیم که مردم به خصوص جوانان را برای حضور در انتخابات تشویق کنیم تا انتخابات پرشوری برگزار شود.

وی اظهار امیدواری کرد با حضورآگاهانه و پرشور مردم کشورمان در انتخابات ریاست جمهوری شاهد نقش بر آب شدن نقشه شوم دشمنان باشیم.

