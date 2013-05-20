جامعه نیازمند اخلاق و تهذیب نفس است/ اعتکاف فرصتی برای دستیابی به معرفت

به گزارش خبرنگار مهر، جلال حسینی ظهر دوشنبه در نشست خبری مراسم اعتکاف حرم رضوی، در صحن جمهوری حرم مطهر رضوی(ع) اظهار کرد: آستان قدس الهام بخش جهان اسلام است و هدف اصلی در برنامه‌ریزی و اجرای این طرح رسیدن به یک اعتکاف معیار است، این مراسم باید یک مراسم الگو برای مخاطبان و جهان اسلام باشد.

وی با بیان اینکه ماه رجب فرصت مناسبی برای اهل معرفت است و کسانی که می خواهند در مسیر سلوک الی الله قدم بردارند از ظرفیت این روزها استفاده کنند افزود: اعتکاف در ماه رجب در مسجد گوهرشاد از اعتکاف‌های منحصر به فرد در ایران اسلامی است که وجه تمایز آن وجود مضجع شریف امام رضا (ع) است.

حسینی تاکید کرد: 81 هزار نفر از طریق سایت در اعتکاف ثبت نام کرده‌اند که 4 هزار نفر به قید قرعه منتخب شدند و این مدال افتخار به سینه آنها زده شد تا در این ضیافت الهی شرکت کنند.

وی به همکاری 600 خادم فرهنگی اعم از مشاور، کارشناس، مبلغ، عوامل اجرایی، عکاس، تصویربردار و انتظامات در اجرای 200 برنامه در مراسم اعتکاف اشاره کرد و افزود: کارگاه‌های تدبر در قرآن و سیره معصومان(ع) نیز از جمله برنامه‌ریزی‌های طراحی شده است.

وی یادآور شد: بسته‌های فرهنگی مناسبی طراحی شده که در لحظه ورود به معتکفان اهدا می‌شود، یک مجموعه از آنچه در این ایام لازم دارند در این بسته فرهنگی مهیا شده است.

وی بیان کرد: 150 حلقه معرفت در این سه روز ایجاد و برای دومین سال متوالی موضوع مشاور دینی به طور شبانه روزی آماده ارائه خدمات به معتکفان هستند.

حسینی اصل اعتکاف را در خلوت کردن دانست و تصریح کرد: در طراحی برنامه‌ها به کمترین حد از برنامه‌های عمومی استفاده شده و بیشتر نشست‌ها و حلقه‌های معرفت و پرسش و پاسخ‌های انفرادی مد نظر است.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: اعتکاف زمانی موثر است که در بستر اعتقادات محکم قرار بگیرد و انجام واجبات و ترک محرمات لازمه قبولی اعتکاف است.

وی با بیان اینکه اگر کسی در اعتقاداتش دچار انحراف باشد قطعا در انجام مستحبات نمی‌تواند به نتیجه مطلوب برسد بیان کرد: اعتکاف یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی و قبل از انقلاب این برنامه در کشور اجرا نمی شده است.