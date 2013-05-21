خبرگزاری مهر؛ گروه سیاسی- پس از اما و اگرهای فراوان، تایید و تکذیب های مکرر، اخبار درگوشی و شایئات متعدد سرانجام با نظر شورای نگهبان و اعلام رسمی از سوی وزارت کشور امر بر همگان مسجل شد که در گود یازدهم چه کسانی برای ایستادن بر سکوی پاستور باید با هم رقابت کنند.

رقابتی که پیروز میدان آن، سکاندار چهارساله بزرگترین دستگاه اجرایی کشور یعنی قوه مجریه خواهد بود.

همه کسانی که صلاحیت آنها احراز شد

پس از پایان مهلت قانونی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ثبت نام کننده گان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، از بین 686 کاندیدای ثبت نام کننده، صلاحیت هشت چهره به ترتیب، غلامعلی حداد عادل، سعید جلیلی، محسن رضایی، حسن روحانی، محمدرضا عارف، محمدباقر قالیباف، علی اکبر ولایتی و محمد غرضی احراز شد.

- طیف اصلاحات

محمدرضا عارف: وی دارای مدرک کارشناسی از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه استنفورد آمریکا در رشته مهندسی برق است. عارف از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ وزیر پست و تلگراف و تلفن و از سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ دولت سید محمد خاتمی بود و در حال حاضر عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام است. معاون اول دولت سید محمد خاتمی

حسن روحانی: وی دروس حوزوی را از سال ۱۳۳۹ در حوزه علمیه صادقیه (سمنان) آغاز کرد و سپس در سال ۱۳۴۰ وارد حوزه علمیه قم شد.

روحانی در سالهای 1368 تا 1384 دبیر شورای عالی امنیت ملی و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم و بود. وی همچنین عضویت در مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه سیاسی خود داراست. دوره پنجم بود. وی همچنین عضویت در مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام را در کارنامه سیاسی خود داراست.

- اعضای سه گانه ائتلاف پیشرفت

غلامعلی حداد عادل: در سالهای ۱۳۴۵و ۱۳۴۷ لیسانس و فوق لیسانس خود را در فیزیک از دانشگاههای تهرانو پهلوی دریافت کرد. در سال ۱۳۵۱، کارشناسی ارشد فلسفه را ازدانشکده ادبیات دانشگاه تهران دریافت کرد و دروس دوره دکتری فلسفه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران را در سال ۱۳۵۳ به پایان برد.

وی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس نهم و نماینده مردم تهران در مجلس ششم و نهم بوده است.

محمدباقر قالیباف: وی دارای مدرک دکتری در رشتهٔ جغرافیای سیاسی از دانشگاه تهران و فرماندهٔ سابق نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در تاریخ ۱۳ شهریور 1384 پس از آن که در انتخابات ریاست جمهوری رای کافی نیاورد از سوی شورای شهر تهران به عنوان شهردار ین شهر انتخاب شد و در اردیبهشت 1386 به وسیله شورای جدید برای ۴ سال دیگر در مقام خود ابقا شد.

علی اکبر ولایتی: او در سال 1342 دیپلم طبیعی گرفت و در سال 1343 در کنکور سراسری، رتبه 49 کشوری را به دست آورد و در رشته پزشکی دانشگاه تهران پذیرفته شد. دکتر ولایتی، از سال 1342 در مدرسه قائمیه و سپس در دبیرستان جهان آرای قلهک تا سال 1350 به تدریس اشتغال داشت. وی تخصص اطفال را در مرکز طبی کودکان دانشگاه تهرن و فوق تخصص بیماری های عفونی را در دانشگاه آمریکا گذراند.

-مستقل ها

سعید جلیلی: وی تحصیلات خود را تا مقطع دکتری علوم سیاسی در (ع) به پایان رساند و 18 سال در مسئولیت های مختلف از جمله رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه، معاون اداره اول آمریکا در وزارت خارجه، مدیر بررسی‌های جاری دفتر رهبری و معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این وزارتخانه ایفای نقش کرد. وی دانشگاه امام صادق (ع)

جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و از سال 1386 به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی مشغول به کار است.

محسن رضایی: وی در سال ۱۳۵۲ برای تحصیل در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه علم و صنعت به تهران آمد و وارد مبارزات چریکی علیه سلطنت پهلوی شد. پس از تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 1358 به عضویت شورای مرکزی سپاه درامد وبه مدت دو سال فرماندهی اطلاعات سپاه را بر عهده داشت. وی

وی هم اکنون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

محمد غرضی: وی در سال 1340 برای تحصیل در رشته الکترونیک وارد دانشگاه تهران شد و توانست با مدرک فوق لیسانس در رشته الکترونیک از این دانشگاه فارغ التحصیل شود. غرضی طی سالهای 1360 تا 1364 غرضی به عنوان وزیر نفت در کابینه میرحسن موسوی و در سالهای 1364 تا 1376 به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن در کابینه هاشمی رفسنجانی ایفای نقش کرد.

وی نمایندگی دور اول مجلس شورای اسلامی، استانداری خوزستان، استانداری کردستان و فعالیت در سپاه پاسداران را در سوابق کاری خود داراست

سیاسیونی که برای انتخابات یازدهم ثبت نام کردند

- محمد حسن ابوترابی‌فرد

- روح الله احمدزاده کرمانی

- داوود احمدی نژاد

- محمد ابراهیم اصغرزاده

- محسن رضایی

- جواد اطاعت

- محمدباقر قالیباف

- اکبر اعلمی

- کامران باقری لنکرانی

- مسعود پزشکیان

- علی اکبر جوانفکر

- سید محمدباقر خرازی

- صادق خلیلیان

- غلامعلی حدادعادل

- اسفندیار رحیم مشایی

- محمدرضا رحیمی

- علیرضا زاکانی

- سعید جلیلی

- حسن سبحانی

- محمد غرضی

- محمد سعیدی کیا

- محمد شریعتمداری

- محمد رضا عارف

- علیرضا علی احمدی

- علی فلاحیان

- مصطفی کواکبیان

- خسرو نصیری زاده

- حسن روحانی

- پرویز کاظمی

- طهماسب مظاهری

- علی اکبر ولایتی

- رامین مهمانپرست

- ابوالحسن نواب

- صادق واعظ زاده

- اکبر هاشمی رفسنجانی

اینها چهره های شناخته شده ای هستند که در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند اما از این بین عده ای از ادامه کار انصراف داده، عده ای به نفع کاندیدایی دیگر کنار کشیده و عده ای دیگر صلاحیتشان در شورای نگهبان احراز نشد.

همه کسانی که از ادامه کار انصراف دادند

- محمد حسن ابوترابی فرد

- رامین مهمانپرست

- داوود احمدی نژاد

- صادق خلیلیان

- علی اکبر جوانفکر

- کامران باقری لنکرانی

- محمدرضا رحیمی

- صادق واعظ زاده

- جواد اطاعت

- خسرو نصیری زاده

- علیرضا علی احمدی

البته همگی این افراد بعد از اطمینان از عدم احراز صلاحیت شان انصراف دادند.

از بین چهره های انصراف داده، کامران باقری لنکرانی به نفع سعید جلیلی و خسرو نصیری زاده و جواد اطاعت نیز به نفع هاشمی رفسنجانی از ادامه حضور در عرصه انتخابات کناره گیری کردند.

در این بین گمانه زنی هایی نیز مبنی بر اینکه علی اکبر جوانفکر، محمدرضا رحیمی و صادق خلیلیان به نفع اسفندیار رحیم مشایی کناره گیری کردند وجود دارد.