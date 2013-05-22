به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مقیمی به مناسبت هفته ارتباطات صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: آرزوی ما این است که هیچ نقطه کوری در خطدهی تلفن همراه نداشته باشیم ولی وقتی برخی از مردم یا ادارات با ما همکاری نمیکنند، چه کنیم؟
وی با اشاره به اینکه شبکه موبایل به شکل لانهزنبوری طراحی میشود و در این شبکه تداخل وجود ندارد، اضافه کرد: پنج نقطه کور در آنتندهی موبایل در محدوده شهری نیشابور وجود دارد که بهخاطر مزاحمت در نصب دکل ایجاد شده است.
وی از محلات حکمت، بلوار شهید بهشتی و بوستان باهنر به عنوان برخی از نقاط کور آنتدهی موبایل نیشابور نام برد.
مقیمی با اشاره به تخریب فونداسیون دکل bts در بوستان گل سرخ واقع در خیابان واعظی، اظهار داشت: اگر مردم اجازه میدادند و به مطالب غیر متقن علمی در زمینه مضرات امواج دکل تلفن همراه بیتوجهی میکردند، ما در اسرع وقت دکلهای مورد نظر را ایجاد میکردیم و مشکل ارتباطی مردم آن محله و محلات اطراف تا شعاع حداقل 500 متری برطرف میشد.
وی یادآور شد: مسئولیت مخابرات این است که متناسب با نیازهای مناطق دکلها را در اراضی مخابرات، بعد ادارات و سپس فضای سبز شهرداریها قرار دهد و بعد در جاهایی که امکانات مذکور وجود ندارد منازل را مدنظر قرار دهیم.
مدیر مخابرات نیشابور با اشاره به مانع شدن روستاییان وزیریه در خصوص عدم پوشش همراه اول در برخی نقاط محور نیشابور- مشهد، بیان کرد: متاسفانه این مشکل وجود دارد و البته پاسخ این موضوع به مقامات استانی مربوط میشود ولی باید اشاره کنم که روستاییان وزیریه به بهانه اینکه امواج دکل bts برای گوسفندانمان ضرر دارد، مانع نصب دکل در اراضی روستا شدند که با توجه به این مسائل ناچاریم این وضعیت را تحمل کنیم.
مقیمی گفت: وقتی نقاط بیش از حد ظرفیت باشد سیستم نمیتواند جوابگو باشد.
وی اضافه کرد: هیچ شرکتی نمیتواند بیش از اندازه مورد تقاضا سرمایهگذاری کند بنابراین در مواقع بحرانی همه تمایل به گرفتن تماس دارند و نمیشود در آن واحد همه تماس بگیرند.
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