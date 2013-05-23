کاهش 35 درصدی بودجه سازمان محیط زیست / آب مهمترین چالش تنوع زیستی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته رو به پایان، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

باغ لویزان مکانی امن برای پرندگان است/ دوستداران حیات وحش ذره بین انتقاد را کنار بگذارند

جمعه هفته گذشته یک استاد دانشگاه با اشاره به پرواز های مکرر پرندگان بر فراز باغ لویزان و تخم گذاری مرتب پرندگان در این باغ گفت: باغ لویزان مکانی امن برای پرندگان است و شواهد نشان از احساس آرامش پرندگان در آن دارد.

دکتر اسماعیل کهرم افزود: روزانه در باغ پرندگان منطقه 4 شهرداری شاهدیم که برخی پرندگان 12 دور دور شهرک امید که در نزدیکی این باغ قرار دارد می چرخند و به برکه های خود باز می گردند.

وی در پاسخ به اینکه گفته می شود تمامی پرندگان آبزی و کنار آبزی برای پرواز باید یک حدی را روی آب بدوند تا با رسیدن به سرعت مشخص، امکان پرواز برای آنها فراهم شود و چنانچه برای برخی پرندگان سنگین مثل قوها، فلامینگوها و غیره، طول استخر را کمتر از حدی که آنها برای رسیدن به سرعت پرواز نیاز دارند، بگیرند، این پرنده ها قادر به پریدن نخواهند بود اظهار داشت: وسعت برکه های باغ پرندگان لویزان در جهان کم نظیر و در خاور میانه و ایران بی نظیر است و پرندگانی که بخواهند پرواز کنند هر اندازه که بزرگ و سنگین وزن باشند به راحتی می توانند در این برکه ها اوج گرفته و پرواز کنند کما اینکه هرروز شاهد پرواز تعداد زیادی از پرندگان بر فراز باغ و بازگشت آنها به برکه ها هستیم.

به گفته کهرم ، تمام استانداردهای جهانی برای رعایت حقوق حیوانات در این باغ رعایت شده و گواه این مطلب تعداد زیادی تخم گذاری است که روزانه توسط پرندگان این باغ رخ می دهد زیرا پرنده تنها در صورتی که از شرایط راضی باشد و محیط را در اختیار خود ببیند جفت گیری می کند و تمام تخمهای پرندگان این باغ نطفه دار یعنی حاصل جفت گیری هستند.

شایعه حمله یوزپلنگ به 120 گوسفند در روستای میرآباد

در اولین روز از هفته جاری مدیرپروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی خبر تلف شدن 120 گوسفند به علت حمله یوز پلنگ در روستای میرآباد را تکذیب کرد و افزود: بر اساس مستندات و شواهد این حادثه به هیچ عنوان توسط یوز پلنگ رخ نداده است.

هومن جوکار با بیان این مطلب افزود: هفته گذشته خبری مبنی بر حمله یوزپلنگ به روستایی در اطراف شهرستان ریگان در استان کرمان و تلف شدن ۱۲۰ راس گوسفند روی خروجی برخی از خبرگزاری ها و رسانه های معتبر کشور قرار گرفت لذا این موضوع توسط اداره محیط زیست استان کرمان از جهات مختلف بررسی شد و تمام مستندات به وضوح حضور یوزپلنگ در این منطقه و رخ دادن این حادثه توسط آن را رد می کند.

به گفته وی، البته بررسی ها همچنان ادامه دارد اما آنچه که تا کنون بر اساس مشاهدات و اظهارات اهالی منطقه به دست آمده نشان می دهد که این اتفاق به هیچ عنوان توسط یوزپلنگ رخ نداده است و ممکن است جانور دیگری مانند گرگ گوسفندان را تلف کرده باشد.

جوکار اظهار داشت: گذشته از مستندات و شواهد از نظر رفتار شناسی جانوران نیز از آنجایی که یوزپلنگ اساساً گونه ای ترسو است بروز چنین رفتاری از سوی این جانور کاملاً غیر عادی و بعید است.

مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تصریح کرد: با توجه به حساسیت این گونه و ارزش ملی و بین المللی آن در درجه اول مسئولان و بعد رسانه ها بهتر است پیش از اعلام چنین اخباری که در میان جوامع محلی که یکی از مهمترین ارکان حفاظت از این گونه با ارزش هستند ترس و وحشت ایجاد می کند کمی مطالعه و بررسی کنند.

شکار یوزپلنگ برای پالتوی 20 میلیون تومانی/ فروش پوست در فضای مجازی

یکشنبه این هفته دبیر دیده بان حقوق حیوانات با اشاره به فروش علنی پوست حیوانات حمایت شده در فضای اینترنتی بر لزوم نظارت سایبری بر سایت های متخلف تأکید کرد.

رضا شیرازی با بیان این مطلب افزود: اخیراً فروش علنی پوست یوزپلنگ در ایران در فضای اینترنتی رواج یافته و در یک فروشگاه ایرانی به طور رسمی پوست یوزپلنگ فروخته می شود.

وی با بیان اینکه این فروشگاه به غیر از یوزپلنگ که از بار ارزش ترین و در معرض خطر ترین گونه های کشور است اقدام به فروش پوست دیگر انواع حیوانات وحشی از قبیل گرگ، روباه، آهو و سمور می کند اظهار داشت: این در حالی است که تمام این گونه های جانوری نیز در کشور تحت حمایت بوده و هرگونه شکار یا صید آنها ممنوع است.

چوب حراج بر بذرهای بلوط زاگرس

دوشنبه این هفته ، دیده بان طبیعت بختیاری از تصویب ساخت کارخانه فرآوری بذر بلوط در کارگروه اشتغال یاسوج خبر داد و افزود: با راه اندازی این کارخانه بار دیگر چوب حراج بر بذرهای بلوط و زادآوری زاگرس زده می شود.

هومان خاکپور افزود: اخیرا در کارگروه اشتغال یاسوج، ساخت کارخانه فرآوری بذر بلوط تصویب شده و به نظر می‎رسد که ساخت کارخانه جدی‎تر شده‎است.

وی با بیان اینکه جمع‌آوری و بهره‌برداری از بذر درختان بلوط در سطحی وسیع می‌تواند خسارت‌های زیست محیطی جبران‌ناپذیری را به‌دنبال داشته باشد اظهار داشت: در این میان اظهارنظر مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد برای موافقت با احداث آن کارخانه مبنی بر اعلام شرط «کاشت 10 درصد از بذرهای بلوط برداشتی از جنگل‌ها و جنگلکاری توسط سرمایه‌گذار کارخانه» که با در نظر گرفتن تجربیات موجود در خصوص کاشت و مراقبت از جنگلکاری‌های صورت گرفته در سال‎های گذشته و درصد نهال‌های مستقر شده، از اساس منطقی به نظر نمی‎رسد، قابل توجه است.

خاکپور درمورد زیان‎های ناشی از ساخت کارخانه فرآوری بذر بلوط تصریح کرد: جمع‌آوری و بهره‌برداری از بذر درختان بلوط در سطحی وسیع می‌تواند خسارت‌های زیست محیطی جبران‌ناپذیری را به‌دنبال داشته باشد. در این نوع بهره‌برداری که نیازهای طبیعی اکوسیستم‌های جنگلی رعایت نمی‌شود، اضافه بر تجدید حیات و زادآوری طبیعی جنگلها، حیات جانوران وحشی در این رویشگاه‌های جنگلی نیز با تهدیدهای جدی مواجه خواهد شد.

کاهش 40 درصدی صنایع آلاینده/ خودروها مقصر 70 درصد آلودگی هستند

سه شنبه هفته جاری قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه کاهش صنایع آلاینده در دستور کار این سازمان قرار دارد، گفت: در دو سال گذشته 40 درصد صنایع آلاینده به صنعت پاک تبدیل شده اند.

علی محمد شاعری، با بیان اینکه سازمان محیط زیست پیگیر کاهش صنایع آلاینده است، بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در بخش صنعت برنامه ریزی های گسترده ای دارد تا صنایع آلاینده را به حداقل برساند و تلاش ما این است که منابع آلاینده در کشور را با استانداردهای جهانی تطبیق دهیم.

به گفته وی، حدود ۷۰ درصد آلودگی شهرهایی از جمله تهران ناشی از خودروها بوده و مابقی مربوط به صنایع مختلف است که در این راستا موضوع کاهش صنایع آلاینده در دستور کار قرار دارد.

انتقاد از حذف معافیت محیط زیست از هزینه دادرسی پیگیری پرونده‌ها

در این روز، معاون توسعه، مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با بیان اینکه فراکسیون محیط زیست مجلس هیچ دفاعی از کاهش 35 درصدی بودجه محیط زیست در سال جاری نکرد گفت: در کمیسیون تلفیق معافیت محیط زیست از پرداخت هزینه های دادرسی و مجوزمحیط زیست برای استفاده ازاعتبارات صندوق توسعه ملی در حمایت از مشارکت های مردمی حذف شد.

محمد نوری امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: اعتبارات سال 92 سازمان محیط زیست با کاهش چشمگیری نسبت به سال گذشته با یک افت 35 درصدی در کمیسیون تلفیق تصویب شده از سوی دیگر اعتبارات زیست محیطی دیگر دستگاهها در سال جاری کاهش 20 درصدی دارد.

به گفته وی، این کاهش بودجه با توجه به محدودیت ها و کاهش درآمد دولت قابل درک است اما دولت در لایحه پیشنهادی که به مجلس داده بود برای حمایت از مشارکت های مردمی و جلوگیری از تخریب ها ی زیست محیطی با کمک از بخش خصوصی اجازه استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی را به سازمان محیط زیست داده بود که در کمیسیون تلفیق این مجوز حذف شد البته روز گذشته با پيشنهاد ريیس كميسيون كشاورزي و تصويب صحن، اين بخش از غفلت كميسون تلفيق جبران شد كه بايد از اين اقدام تقدير کرد.

معاون توسعه، مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست افزود: معافیت از هزینه های دادرسی پرونده های زیست محیطی که بخش عمده ای از بودجه سازمان را به خود اختصاص می داد یکی دیگر از امتیازاتی بود که در راستای بهبود کمبود اعتبارات از سوی دولت به سازمان داده شده بود که در سال جاری مجلس با توجیه کاهش درآمد های قوه قضاییه در گزارش کمیسیون تلفیق آن را حذف کرده است.

خشک شدن بلوط ها مهمترین چالش تنوع زیستی زاگرس

در این روز همچنین مدیر پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس خشکیدگی بلوط های غرب را مهمترین چالش تنوع زیستس زاگرس عنوان کرد و افزود: اعتباری معادل 250 میلیارد تومان برای طرح پیشگیری ، کنترل خشکیدگی و بهره برداری ناپایدار از بلوط های غرب در سال جاری در نظر گرفته شده است.

شیرین ابوالقاسمی با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر مهمترین معضلی که تنوع زیستی زاگرس با آن مواجه است خشکیدگی درختان بلوط غرب است که گونه شاخص یا پرچم زاگرس است و زندگی گونه های گیاهی و جانوری بسیاری در این منطقه از جمله سنجاب ایرانی ، خرس گیاهان دارویی و مرتعی زاگرس همگی به حیات این گونه وابسته است.

به گفته وی، با تحقیقاتی که توسط کارگروهی متشکل از وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان محیط زیست، وزارت کشور و متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی انجام شد مشخص منشاءاصلی خشکیدگی بلوط های غرب ریزگردها هستند که ابتدا موجب خشکیدگی برگ درختان می شوند و از آنجایی که فرایند فتوسنتز و متابولیسم درختان توسط برگ ها انجام می شود با ازبین رفتن آنها کل درخت خشک می شود.

ابوالقاسمی اظهار داشت: البته بهره برداری های ناپایداری که از درختان بلوط غرب می شود یکی دیگر از عوامل نابودی بلوطها در زاگرس است.

مدیر پروژه بین المللی حفاظت از تنوع زیستی زاگرس تصریح کرد: در آخرین نششتی که اعضای کار گروه داشتند مقرر شد از محل ردیف اعتباری مدیریت بحران وزارت کشور اعتباربی معادل 250 میلیارد تومان برای سال 92 جهت طرح پیشگیری و کنترل خشکیدگی و بهره برداری ناپایداراز بلوط های غرب در نظر گرفته شود که سازمان محیط زیست پیگیر تخصیص این اعتبار برای سال های آینده نیز هست و امیدواریم بودجه سال جاری ظرف چند ماه آینده اختصاص یابد.

کمبود و کیفیت پایین آب مهمترین چالش تالابها/ پرندگان مهاجر دیگر در تالابها فرود نمی آیند

چهارشنبه این هفته معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست با بیان اینکه کمیت و کیفیت آب در حال حاضر مهمترین چالش زیست محیطی تالابهاست گفت: شاخص های تنوع زیستی در زیستمندان وابسته به تالاب ها مانند پرندگان مهاجر به شدت کاهش یافته است.

مسعود باقر زاده کریمی با بیان اینکه عموماً تالاب هاب ایران ازکمبود آب رنج می برند افزود: این کمبود آب علاوه بر شرایط آب و هوایی از رقابتی که بین انسان و طبیعت برای کسب آب وجود دارد ناشی می شود و ازآنجایی که در کشور ما غالباً طبیعت بازنده این رقابت است کم آبی و خشک شدن تالابها نمود بیشتری دارد.

به گفته وی ، تالابها در ایران در خط القعر حوزه ها ی آبی هستند و حقابه ای آنها اغلب برای مصارف دیگر اختصاص می یابد و تنها زهاب ها و و آبهای مازاد خارج از فصل نیازآبی به تالابها اختصاص می یابد لذا تالاب های ایران اغلب با کم آبی مواجه هستند.

معاون دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان محیط زیست اظهار داشت : یکی دیگر از مشکلات تالاب ها در کشور ما علاوه بر کمیت آب کیفیت آن است زیرا آبهای ورودی به تالابها اغلب به کودها و سموم کشاورزی آلوده هستند.

تلفات هزار گوشتخوار و علفخوار در 6 سال گذشته /کمبود آب در زیستگاه مهمترین چالش حیات وحش

در این روز، مدیر کل دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست با بیان اینکه در 6 سال گذشته بیش از هزار گوشتخوار و علفخوار تلف شده اند گفت: این تعداد بدون در نظر گرفتن بیماریهای همه گیر است. همچنین بیش از نیمی از تلفات ناشی از حوادث جاده ای است.

حسین محمدی با بیان این مطلب افزود: بیشتر این تلفات مربوط به گوشتخواران است که گربه سانانی همچون پلنگ و یوزپلنگ در میان آنها کم نیستند.

به گفته وی، البته بخشی از این تلفات ناشی از تعارض بین انسان و حیوان است که شکارهای غیر مجاز سهم به سزایی در آن دارند.

محمدی با بیان اینکه عمده تلفات حیات وحش مربوط به حوادث جاده ای است اظهار داشت: برای جلوگیری از این حوادث راهکار هایی توصیه شده که ایجاد زیرگذر و روگذر در جاده هادر پروژه های راهسازی بر اساس مکان یابی حیات وحش به ویژه در کریدور های مهاجرتی، نصب تابلو اعلانات محل عبور حیات وحش در جاده ها و اموزش جوامع محلی و رانندگان زیرا در بسیاری موارد حیوانات پس از برخورد با وسایل نقلیه چنانچه به مراکز امداد و نجات حیات وحش و یا مراکز دامپزشکی رسانده شوند تلف نمی شوند و از آنجایی که برخی گونه ها بسیار با ارزش و نادر هستند این اقدام از سوی رانندگان و جوامع محلی خیلی مهم است.

مدیرکل دفتر حیات وحش یکی دیگر از اقداماتی که در جهت کنترل و پیشگیری از اتلاف گونه با ارزشی مانند پلنگ که سهم به سزایی در میان جانوران تلف شده در حوادث جاده ای دارد را افتتاح پایگاه اطلاعاتی و علمی حفاظت از پلنگ ایرانی عنوان کرد: این پایگاه با هدف تبادل دانش بومی و اطلاعات تخصصی بین متخصصان، علاقه مندان و افراد بومی افتتاح شد.

