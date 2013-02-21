رد فوریت طرح کاهش آلودگی هوا در مجلس/ کاهش 75 درصدی بارندگی در پایتخت نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته رو به پایان، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

طرح دو فوریتی کاهش آلودگی هوا روز یکشنبه در صحن علنی مجلس ارائه می شود

در اولین روز از هفته جاری، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی درخصوص ارائه طرح دو فوریتی کاهش آلودگی هوا گفت: بررسی این موضوع بالاخره پس از تاخیرهایی که رخ داد روز یکشنبه 29 بهمن ماه قطعا در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.

کمال الدین پیرموذن با تأکید بر اینکه فراکسیون محیط زیست مجلس به طور جدی به دنبال تصویب طرح کاهش آلودگی هوای کشور است، اظهار داشت: بررسی دو فوریت این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد که بالاخره پس از هفته ها تأخیر در روز یکشنبه 29 بهمن ماه در صحن علنی مطرح خواهد شد.

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاخیر در بررسی این طرح تصریح کرد: تمام سعی و تلاش اعضای فراکسیون مربوطه بر این است که دو فوریت این طرح به تصویب برسد.

تصور نمی‌کردیم طرح کاهش آلودگی هوا رای نیاورد/ محیط زیست هنوز موضوعی دست دوم تلقی می‌شود

یکشنبه این هفته، قائم مقام سازمان محیط زیست با اشاره به حساسیت اکثر نمایندگان مجلس در شرایط وارونگی نسبت به آلودگی هوا گفت: اصلاً تصور نمی کردیم این طرح رای نیاورد و رد شود.

علی محمد شاعری با بیان این مطلب افزود: اگر طرح کاهش آلودگی هوا در آذر ماه و دیماه که شرایط وارونگی هوا در جوحاکم بود در مجلس مطرح می شد حداقل یک فوریت این طرح تصویب می شد اما به نظر می رسد در حال حاضر با شکسته شدن این شرایط حساسیت نمایندگان نسبت به آلودگی هوا نیز فروکش کرده است.

به گفته وی، رد دو فوریت و با کمال تعجب یک فوریت طرح کاهش آلودگی هوا امروز در مجلس نشان داد که هنوز هم حساسیت و واکنش نسبت به مسائل زیست محیطی در کشور مقطعی و حتی موضوعی مانند آلودگی هوا که مستقیماً سلامت مردم را به خطر انداخته در اولویت نیست.

شبیخون به موشهای پایتخت با اشعه مادون قرمز/ تهران جزو 10 شهر آخر دنیا در زمینه فاضلاب

در این روز، رییس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران از شبانه روزی شدن مبارزه با موش در پایتخت خبر داد و گفت: 10 اکیپ تیرانداز شب‌ موش‌های تهران را هدف می‌گیرند و طی دو ماه گذشته 2 هزار و 205 موش در شهر معدوم شده است.

محمدهادی حیدرزاده با بیان اینکه برای رفع مشکل موش و سگ در تهران اقداماتی انجام شده است گفت: در تمام دنیا تا زمانی که آب، غذا و پناهگاه داشته باشیم موضوع موش وجود دارد.

اراده جهاني براي حذف جيوه/ مرگ هزاران نفر بر اثر جیوه

دوشنبه هفته جاری یک کارشناس محیط زیست عنوان کرد: مرگ هزارن نفر تحت تأثیر مصرف محصولات حاوی جیوه در سراسر جهان 140 کشور جهان را بر آن داشت تا برای کاهش مصرف این عنصر در صنایع مختلف توافق کنند.

به گفته وی، نوزدهم ژانويه سال جاری توافق 140 كشور جهان بر سر موارد قانوني و الزام آور كاهش مصرف جيوه به ثبت رسيد؛ توافقي كه اگر در بين تمامي كشورهاي توسعه يافته و همچنين در حال توسعه ماندگار بماند مي توان در چارچوب يك برنامه علمي شاهد حذف عنصر زيان آور جيوه باشيم.

افزایش 1.5 درجه ای دما نسبت به شرایط نرمال درپاییزوزمستان امسال/کاهش75 درصدی بارندگی در پایتخت نسبت به سال گذشته

سه شنبه این هفته مشاور امور پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: از ابتدای مهر ماه سال جاری تا کنون میزان بارندگی در کل کشور با 3 درصد افزایش نسبت به میانگین بلند مدت در حد نرمال بوده است.

به گفته پرویز رضا زاده، در این مدت میانگین دمای کشور نسبت به 40 سال گذشته حدود 1.5 درجه افزایش داشته که به همین دلیل بارش ها در بیشتر نقاط کشور به صورت باران و نه برف بوده است.

وی افزود: اگرچه میانگین بارندگی در پایتخت در این مدت نسبت به شرایط نرمال 12 درصد افزایش داشته اما این میزان نسبت به سال گذشته 75 درصد با کاهش روبه رو بوده و از آنجایی که میانگین دما نیز در تهران نسبت به دمای 40 سال گذشته حدود 1.5درجه و نسبت به سال گذشته نیم درجه افزایش داشته بنابراین در سال جاری بارش ها بیشتر به صورت بارن بوده و برف تنها در ارتفاعات پایتخت بارید.

آغاز اجلاس جهاني محيط زيست در كنيا

در این روز اجلاس شوراي حكام يونپ ( برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد ) و بيست و هفتمين مجمع جهاني وزراي محيط زيست جهان امروز در نايروبي پايتخت كنيا آغاز شد .

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در اولین نشست جهانی شورای حکام یونپ ( برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد ) در نایروبی کنیا گفت: اهداف توسعه پایدار باید مطابق با نیازهای منطقه ای ، تحلیل ، ارزیابی و آسیب شناسی تدوین شود.

محمد جواد محمدی زاده افزود: بدون شک اجلاس ریو+20، فرصتی فراهم کرد تا ضمن بررسی وضعیت توازن ارکان اصلی توسعه پایدار در رسیدن به رفاه جهانی، بهترین مسیر را با اعتدال و برابری، برای سالهای پیش رو انتخاب کنیم.

معاون رییس جمهوری تاکید کرد: مهمترین اصل در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار همکاری و در کنارهم قرار گرفتن نهادها و سازمان های ذیربط بین المللی است که کشورها با توجه به ظرفیت های انسانی ، مالی ، اداری و فنی خود باید در این زمینه گام بردارند.

وی اظهار داشت: برای رسیدن به توسعه پایدار مدیریت منابع انسانی ، بازنگری مقررات ، آیین نامه ها و دستورالعمل ها و افزایش بهره وری از اهمیت زیادی برخوردار است.

اعتراض به تجمیع زباله در کهریزک/ مردم جنوب شهرنباید میزبان زباله‌ شمال شهر باشند

چهارشنبه هفته جاری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تجمیع زباله های شهر تهران در کهریزک مشکلات زیست محیطی زیادی به بار آورده گفت: باید نسبت به تاثیرات منفی حوضچه های شیرابه زباله کهریزک سریعاً اقدام شود.

مجتبی رحماندوست در خصوص حوضچه شیرابه زباله در کهریزک بیان کرد: رویکرد اصلی در هر طرح و برنامه ای باید سلامت شهروندان و جامعه باشد و باید در این زمینه اقدامات مناسب و مثبتی انجام شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: بازیافت صحیح پسماندهای شهری لازم و ضروری است و باید در این خصوص راهکارهای علمی و عملی قابل اجرا که حاصل پژوهش‌های کارشناسان در این حوزه است هر چه سریع تر از سوی مسئولان اجرایی شود.

عضو مجمع نمایندگان تهران با اشاره به مشکلات مردم در کهریزک تصریح کرد: حوضچه شیرابه‌های ناشی از زباله شهر تهران مسئله ای است که باید به شکل جدی مورد توجه قرار گیرد و نباید مردم این منطقه زباله های بخش های مختلف تهران را تحمل کنند و این درست نیست که زباله‌ها از مناطق مختلف شهر به این منطقه منتقل شوند.

بررسی کشته شدن دو گوزن کمیاب توسط شکارچیان متخلف در مجلس

عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی از پیگیری مجلس در خصوص موضوع کشته شدن دو رأس گوزن( شوکا) در مازندران از مسئولان سازمان محیط زیست خبر داد.

در این روز کمال الدین پیرموذن با بیان این مطلب اظهار داشت: علی رغم اینکه فراکسیون محیط زیست به طور جدی برای تصویب طرح کاهش آلودگی هوای کشور متمرکز است اما از پیگیری سایر موضوعات نیز چشم پوشی نمی کند.

وی با اشاره به ضرورت حفظ گونه های حیات وحش به ویژه گونه های کمیاب گفت: حفظ حیات وحش از مسئولیت های مهم سازمان محیط زیست است و اینگونه حوادث باعث تخریب محیط زیست و گونه های حیات وحش در کشور می شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موضوع به کشته شدن رسیدن دو راس گوزن کمیاب را از مسئولان محیط زیست پیگیری خواهیم کرد و نتیجه نهایی را با دعوت از مسئولان محیط زیست اعلام خواهیم کرد.