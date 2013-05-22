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۱ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۱۴

شاید مفقودین سایت دفن زباله شیراز تا دو روز آینده پیدا نشوند/ 40 هزار تن زباله آنها را پوشانده است

شاید مفقودین سایت دفن زباله شیراز تا دو روز آینده پیدا نشوند/ 40 هزار تن زباله آنها را پوشانده است

شیراز- خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری شیراز گفت: پیش بینی می شود با توجه به حجم بالای زباله ها طی دو روز آینده موفق به پیدا کردن مفقودین شویم.

رامین طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت حادثه اظهار داشت: حدود 6 ساعت پیش به دلیل رانش زباله ها گروهی از آتش نشانان و مامورین فضای سبز شهرداری که مشغول خاموش کردن آتش بودند، به حفره ای به عمق 30 متر سقوط کرده و کوهی از زباله به روی آنها ریزش کرده است.

وی تصریح کرد: به دلیل حجم بسیار بالای زباله تاکنون تعدد دستگاه های امدادرسان نیز نتوانسته باعث پیدا شدن مفقودین شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شیراز یادآور شد: دو نفر مامور آتش نشانی، دو نفر مهندس فضای سبز و دو نفر از افراد خدمات شهری همچنان زیر کوه زباله ها هستند.

طالبی تاکید کرد: مهمترین مشکل حجم بسیار زیاد زباله است و وجود شیرابه در زیر این زباله مشکلات را بیشتر کرده است.

بر اساس گفته کارشناسی که در محل حادثه حضور دارند پیش بینی می شود افراد گرفتار شده، زیر 40 هزار تن زباله دفن شده باشند.

کد مطلب 2060957

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