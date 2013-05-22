چشمان خیس فرزندان و مادران در انتظار عزیزان مدفون شده /کوه زباله نفس کشیدن را غیر ممکن کرده است

به گزارش خبرنگار مهر حاضر در صحنه، در حالی که بیش از 7 ساعت از وقوع ریزش آوار زباله ها بر روی تعدادی از مهندسین و کارگران شهرداری و آتش نشانان شیراز در سایت دفن زباله ها گذشته است خانواده های آنان با چشمانی غرق خون دست به آسمان بلند کرده و با ذکر نام امیرالمومنین خواستار گرفتن هدیه ای از جانب امیرالمومنین به فرزندان حادثه دیده هستند.

بیش از 50 نفر از زنان و مردان که پدر، فرزند و یا برادران آنها در زیر کوهی از زباله مفقود شده اند در کنار سایت دفن زباله شیراز حضور دارندو تنها بازگشت پدر خود را هدیه روز پدر عنوان می کنند.

سایت دفن زباله شیراز به مکانی تبدیل شده که دختران و زنان از هر مسئولی که از راه می رسد درخواست کمک و بازگشت پدر و یا فرزند خود را به آغوش گرم خانواده دارند.

ماموران و گروههای امدادرسان شیراز با تمام توان سعی در پیدا کردن مفقودین دارند اما کوهی از زباله مانع شده که طی چندین ساعت گذشته کمترین اثری از شش نفر مفقود شده پیدا شود.

تلاش مسئولین تا این لحظه برای دور کردن خانواده های مفقود شده بی اثر بوده و آنان اعلام می کنند که تا زمانی که پدر ، فرزند و برادر خود را نیابند نمی توانند محل را ترک کنند.