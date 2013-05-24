سومین مرحله تور دوچرخه سواری آذربایجان از ارومیه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله که با حضور معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی ، مسئولان و مقامات ورزشی جمهوری اسلامی و ناظران و داوران بین المللی تور و گروه کثیری از ورزش دوستان ارومیه برگزار شد مردم و مسئولان رکابزنان این دوره را بدرقه کردند.

دوچرخه سواران در این مرحله مسیر 126 کیلو متری ارومیه تا خوی را رکاب خواهند زد که در این مرحله قهرمان کوهستان در عبور از گردنه قوشچی نیز انتخاب خواهد شد.

دوچرخه سواران در شهرستان خوی مهمان دانشگاه آزاد اسلامی خواهند بود و پس از استراحت مجددا فردا شنبه در مسیر خوی - منطقه آزاد ارس در آذربایجان شرقی رکاب خواهند زد.

بیست و هشتمین دوره تور دوچرخه سواری ایران با جایزه 50 هزار یورویی از یکم تا ششم خرداد با حضور 19 تیم داخلی و خارجی در مسیرها و جاده های دو استان آذربایجان شرقی و غربی در حال برگزاری است.

در رده بندی تیمی تور تا پایان مرحله دوم شهرداری ارومیه با زمان 13 ساعت 4 دقیقه و 9 ثانیه در صدر است و تیم های برسیا اسپور ترکیه، آموری ویتای اوکراین و تیم ملی هنگ کنک به زمان مشابه به ترتیب در رده های دوم تا چهارم قرار دارند.

در دومین روز از تور آذربایجان که بعد از ظهر پنجشنبه در مسیر مراغه - ارومیه به مسافت 192 کیلومتر برگزار شد در بخش انفرادی این رقابتها آلوئیس کونکوفسکی از تیم دوکلاپرای چک با زمان 4 ساعت و 33 دقیقه 23 ثانیه زودتر از دیگر حریفان از خط پایان عبور کرد.

رجب اولانان از تیم تبریسا اسپور ترکیه با زمان چهار ساعت و 33 دقیقه و 14ثانیه دوم شد و مارسل کارلس از پروجک آلمان با زمان چهار ساعت و 33 دقیقه و 8 ثانیه بر سکوی سوم جای گرفت.

در این مرحله حمید شیری فقط با فاصله چند صدم ثانیه نسبت به نفر سوم در مکان چهارم انفرادی قرار گرفت.