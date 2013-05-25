تیم دوچرخه سواری نیروی دریایی خرمشهر راهی مرقد بنیانگذار انقلاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هفت نفره دوچرخه سواری نیروی دریایی خرمشهر برای شرکت در آئین ارتحال امام راحل(ره) مسیرهای استان خوزستان، لرستان، مرکزی، قم و تهران را در 12روز طی میکنند.
"از شهری که خدا آزاد کرد تا روحی که به خدا پیوست" شعار این گروه اعزامی است که به منظور گرامیداشت یاد و خاطره 49 هزار شهید جمهوری اسلامی ایران، حماسه آفرینی در سالروز آزادسازی خرمشهر و تجدید میثاق با آرمانهای مقدس بنیانگذار جمهوری اسلامی حرکت خود را به سمت مرقد امام آغاز کردهاند.
محمدرضا سعیدی(سرپرست تیم)، غلامرضا حافظی، میثم تاجالدینی، امید نجف آبادیپور، مهرداد قادری، بهنام نظری، محمدرضا فیضی و احمد شهبا اعضای تیم دوچرخه سواری آمادگاه ناوگان جنوب را تشکیل میدهند.
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