مهدي محبي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: متاسفانه اين براي دومين بار است كه شاهد ابطال ثبت نام هاي قبلي و برخورد سليقه اي با انتخابات رئيس فدراسيون كشتي هستيم و انگار اين داستان همچنان در زمان روساي قبلي و فعلي ادامه دارد.

وي ضمن اعلام صرف نظر از حضور در انتخابات مجمع فدراسيون گفت: با توجه به وضعيت نابسامان كنوني بهتر ديدم تمام نيرو و پتانسيلم را معطوف انتخابات شوراها كنم كه فكر مي‌كنم موفقيت در اين عرصه بسيار راحت تر و قانونمندتر خواهد بود.

پيشكسوت كشتي كرج درخاتمه گفت: جريانات كنوني و ثبت نام و ابطال سريالي براي انتخابات فدراسيون كشتي نشانگر آن است كه سرانجام فرد مورد نظر آقايان در راس امور قرار مي گيرد و حضور اهالي كشتي و پيشكسوتان در اين عرصه معناي چنداني ندارد.

اين در حالي است كه طبق اعلام وزارت ورزش و جوانان، ثبت نام كانديداهاي قبلي ابطال و نفرات جديد بايد از امروز شنبه 4 خردادماه براي ثبت نام مجدد به فدراسيون كشتي مراجعه كنند. كانديداها از امروز به مدت 10 روز كاري فرصت دارند از ساعت 9 تا 16 با حضور در فدراسيون كشتي ثبت نام كنند.