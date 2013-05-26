رئیس جمهور آینده پیش دبستانی را در نظام تعلیم و تربیت احیا کند

علی اصغر کاکوجویباری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: اجرای نظام جدید آموزشی در سال تحصیلی 92-91 که منجر به حذف پیش دبستانی از مدارس شد، لطمات جبران ناپذیری را به سیستم آموزشی کشور وارد کرد.

وی با اشاره به مصوبه مجلس درباره راه اندازی پیش دبستانی در مدارس توضیح داد: پیش دبستانی مقطع بسیار حساسی در بحث آموزشی و تعلیم و تربیت کودک است و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی مصوب کرد که آموزش و پرورش مسوولیت آموزش کودکان را از مهدکودک تا پیش دبستانی را برعهده گیرد.

به گفته کاکوجویباری،اجرای شتاب زده نظام آموزشی جدید که در نهایت منجر به اضافه شدن یک پایه به مقطع ابتدایی شد، منجر به حذف پیش دبستانی از مدارس کشور شد. چرا که با ایجاد پایه ششم فضا و نیروی انسانی کافی برای آموزش کودکان در پیش دبستانی نبود و در نهایت نظام 6.3.3، پیش دبستانی را تحت الشعاع خود قرار داد.

جویباری تصریح کرد: حمایت های دولت در بحث پیش دبستانی لزوماً نباید در بحث مباحث مالی باشد، می توان با مشارکت بخش خصوصی و یا والدین هزینه های لازم را از والدین دریافت کرد و آموزش و پرورش تنها نیروی انسانی و فضای مورد نیاز را تامین کند.

وی با بیان اینکه حتی در 9 یا 10 سال گذشته بحث دوساله شدن پیش دبستانی مطرح شد، گفت: شورای عالی آموزش و پرورش این موضوع را به تصویب رساند اما امروز شاهد هستیم نه تنها این طرح اجرا نشد بلکه پیش دبستانی ها نیز تعطیل شدند که آسیب های جدی را به تعلیم و تربیت کودکان وارد می کند.

این کارشناس آموزشی افزود: از رئیس جمهور آینده توقع داریم که در دولت آینده نظام پیش دبستانی را دوباره احیا کند تا بیش از این شاهد آسیب زدن به نظام تعلیم و تربیت نباشیم. چرا که پیش دبستانی یکی از ضروریات تعلیم و تربیت بوده و امیدواریم دولت آینده با ظرفیت های قانونی که مجلس و شورای عالی آموزش و پرورش به آنها داده است، نسبت به احیای آن اقدام کنند.