  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۵:۱۰

راه‌های تقلب در امتحانات در "سپید پررنگ" لو می‌رود

راه‌های تقلب در امتحانات در "سپید پررنگ" لو می‌رود

تهیه‌کننده "سپید پررنگ" اعلام کرد این برنامه نوجوانانه شنبه تا دوشنبه این هفته با موضوع تقلب روی آنتن شبکه دو سیما می‌رود.

الهه بهبودی تهیه‌کننده "سپید پررنگ" دراین باره به خبرنگار مهر گفت: امروز چهار خرداد میزبان یک مراقب و یک طراح سوالات امتحانی می‌شویم تا با او درباره شاخصه‌های سختی و آسانی سوالات و اینکه دانش آموزان از چه روش‌هایی برای تقلب استفاده می‌کنند، صحبت کنیم.

وی افزود: روز یکشنبه 5 خرداد نیز رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش، عبدالامیر عرفی را در استودیو "سپید پررنگ" پای میز محاکمه می‌کشانیم تا به پرسش‌های دانش آموزان پاسخ دهد. پرسشهایی مثل اینکه چرا فاصله بین امتحانات کوتاه است و سوالات سختی برای امتحانات طراحی می‌شود.

بهبودی با اعلام اینکه درک مضامین درسی مهمتر از کسب نمره بیست است، یادآور شد: دوشنبه شیدا سادات هراتی و فرزانه سلطان زاده، نوجوانان 13 و 14 ساله به این برنامه می‌آیند. این دو نوجوان نخبه مخترعانی هستند که معدلشان 20 نیست.

به گفته بهبودی در گفتگوی صمیمانه روز دوشنبه زهرا علی بخشی معلم خلاقیت نیز حضور خواهد داشت.

"سپید پررنگ" کاری از گروه نوجوان شبکه دو سیما است که شنبه تا دوشنبه هر هفته از ساعت 17:50 روی آنتن تلویزیون می‌رود.

کد مطلب 2062328

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها