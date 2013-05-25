الهه بهبودی تهیه‌کننده "سپید پررنگ" دراین باره به خبرنگار مهر گفت: امروز چهار خرداد میزبان یک مراقب و یک طراح سوالات امتحانی می‌شویم تا با او درباره شاخصه‌های سختی و آسانی سوالات و اینکه دانش آموزان از چه روش‌هایی برای تقلب استفاده می‌کنند، صحبت کنیم.

وی افزود: روز یکشنبه 5 خرداد نیز رییس مرکز سنجش آموزش و پرورش، عبدالامیر عرفی را در استودیو "سپید پررنگ" پای میز محاکمه می‌کشانیم تا به پرسش‌های دانش آموزان پاسخ دهد. پرسشهایی مثل اینکه چرا فاصله بین امتحانات کوتاه است و سوالات سختی برای امتحانات طراحی می‌شود.

بهبودی با اعلام اینکه درک مضامین درسی مهمتر از کسب نمره بیست است، یادآور شد: دوشنبه شیدا سادات هراتی و فرزانه سلطان زاده، نوجوانان 13 و 14 ساله به این برنامه می‌آیند. این دو نوجوان نخبه مخترعانی هستند که معدلشان 20 نیست.

به گفته بهبودی در گفتگوی صمیمانه روز دوشنبه زهرا علی بخشی معلم خلاقیت نیز حضور خواهد داشت.

"سپید پررنگ" کاری از گروه نوجوان شبکه دو سیما است که شنبه تا دوشنبه هر هفته از ساعت 17:50 روی آنتن تلویزیون می‌رود.