الهه بهبودی تهیه‌کننده "سپید پر رنگ" در توضیح این موضوع به خبرنگار مهر گفت: مخاطبان اصلي این برنامه نوجوانان هستند بنابراين موضوعات این برنامه نیز متناسب با حال و هوای نوجواني، دغدغه‌ها و نيازهاي اين گروه سني انتخاب می‌شوند.

وی افزود: برنامه نوجوانانه "سپید پر رنگ" که شنبه تا دوشنبه هفته آینده با موضوع "توقع نوجوانان و والدین از یکدیگر" روی آنتن شبکه زندگی می‌رود، امروز شنبه 5 اسفند میزبان شعله قهرمانی، مجری تلویزیون و پسرانش خواهد بود. دوشنبه 7 اسفند نیز رضا صمدی، کارشناس برنامه راهکارهای برای ارتباط موثر والدین و نوجوانان ارائه می‌دهد.

بهبودی یادآور شد: با توجه به موضوع برنامه، هفته آینده نوجوانان میهمان نیز به همراه والدین خود در برنامه حضور پیدا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به محبوبیت شقایق دهقان از او و دخترش خواستیم تا یکشنبه با حضور در این برنامه از تجربه‌های خانوادگی خود بگویند. اینکه در نقش مادر و دختر چه توقعاتی از یکدیگر دارند و مطالبات خود را چظور با یکدیگر در جریان می‌گذارند.

بهبودی افزود: ساعت پخش برنامه تغییر کرده و "سپید پر رنگ" از این هفته ساعت 17:30 پخش می‌شود.

"سپید پررنگ" کاری از گروه نوجوان شبکه دو سیما است. این برنامه شنبه تا دوشنبه هر هفته با اجرای امیر کاظمی و سارا رسول‌زاده برای بررسی مسایل و دغدغه‌های نوجوانان روی آنتن می‌رود.