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۵ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۱۳

در برنامه "سپید پررنگ" شبکه دو

شقایق دهقان توقعاتش از دخترش را در تلویزیون بیان می‌کند

شقایق دهقان توقعاتش از دخترش را در تلویزیون بیان می‌کند

الهه بهبودی اعلام کرد شقایق دهقان به همراه دخترش یکشنبه 6 اسفند مهمان برنامه "سپید پر رنگ" می‌شوند تا از توقع والدین و بچه‌ها از یکدیگر با مخاطبان نوجوانان بگویند.

الهه بهبودی تهیه‌کننده "سپید پر رنگ" در توضیح این موضوع به خبرنگار مهر گفت: مخاطبان اصلي این برنامه نوجوانان هستند بنابراين موضوعات این برنامه نیز متناسب با حال و هوای نوجواني، دغدغه‌ها و نيازهاي اين گروه سني انتخاب می‌شوند.

وی افزود: برنامه نوجوانانه "سپید پر رنگ" که شنبه تا دوشنبه هفته آینده با موضوع "توقع نوجوانان و والدین از یکدیگر" روی آنتن شبکه زندگی می‌رود، امروز شنبه 5 اسفند میزبان شعله قهرمانی، مجری تلویزیون و پسرانش خواهد بود. دوشنبه 7 اسفند نیز رضا صمدی، کارشناس برنامه راهکارهای برای ارتباط موثر والدین و نوجوانان ارائه می‌دهد.

بهبودی یادآور شد: با توجه به موضوع برنامه، هفته آینده نوجوانان میهمان نیز به همراه والدین خود در برنامه حضور پیدا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به محبوبیت شقایق دهقان از او و دخترش خواستیم تا یکشنبه با حضور در این برنامه از تجربه‌های خانوادگی خود بگویند. اینکه در نقش مادر و دختر چه توقعاتی از یکدیگر دارند و مطالبات خود را چظور با یکدیگر در جریان می‌گذارند.

بهبودی افزود: ساعت پخش برنامه تغییر کرده و "سپید پر رنگ" از این هفته ساعت 17:30 پخش می‌شود.

"سپید پررنگ" کاری از گروه نوجوان شبکه دو سیما است. این برنامه شنبه تا دوشنبه هر هفته با اجرای امیر کاظمی و سارا رسول‌زاده برای بررسی مسایل و دغدغه‌های نوجوانان روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 2004416

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