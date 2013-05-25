رئیس جمهور آینده باید مردم را از انقلاب و نظام راضی نگه دارد/ توجه به عزت و مصلحت نظام

حجت الاسلام محمد آفتابی در گفتگو با خبرنگار مهر، انتخابات را مظهر اراده ملت دانست و گفت: در انتخابات آتی چون دیگر سنوات ملت ایران مطرح هستند و آنچه که از صندوق های رای بیرون بیاید اراده ملت ایران است و همه باید به آن تمکین کنند.

وی افزود: کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات پیش رو چه در حوزه ریاست جمهوری و چه در حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا باید به قوانین پایبند باشند و مردم نیز از میان این افراد تایید صلاحیت شده توسط مراجع قانونی فرد اصلح و مورد نظر خود را انتخاب کنند.

حجت الاسلام آفتابی در خصوص شاخصه های انتخاب کاندیدای ریاست جمهوری گفت: فرد منتخب باید در جهت اهداف انقلاب و مردم گام برداشته و این اهداف فراموش نشود.

رئیس جمهور باید مردم را از نظام و انقلاب راضی نگه دارد/ توجه به اشتغال، تورم و ارزش پول ملی

وی افزود: رئیس جمهور آینده باید فردی خدوم بوده و همواره در خدمتگزاری به مردم گام بردارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه توجه به مباحثی چون اشتغال، تورم و مبحث ارزش پول ملی را از سوی رئیس جمهور آینده امری ضروری دانست و گفت: رئیس جمهور آینده باید فردی باشد که در جهت ارزش های انقلاب گام برداشته و رفع این مشکلات می تواند مردم را از اسلام، انقلاب و نظام راضی نگه دارد.

توجه به اصل عزت و مصلحت از ضروریات است

وی داشتن توانایی در بحث سیاست خارجی و انجام مذاکرات را، از دیگر ضروریات رئیس جمهور آینده دانست و گفت: وی باید با حفظ عزت، مصلحت و تدبیری که مقام معظم رهبری فرموده اند در مقابل دشمنان کوتاه نیامده و از منافع جمهوری اسلامی ایران دفاع و حراست کند.

آفتابی در خصوص شاخص های منتخبین در شوراها گفت: افرادی باید انتخاب شوند که نیازهای موجود اعم از عمرانی، خدمات شهری، فرهنگی و... در شهر یا روستای هدف خدمت را شناخته و در جهت رفع آن گام بردارند.

توجه به سابقه کاری کاندیداها

وی تصریح کرد: پیشنهاد من به مردم برای انتخاب این افراد توجه به اقدامات گذشته و سابقه کاری این افراد است و بر اساس معیارهای مد نظر برای پیشرفت همه جانبه یک شهر فرد مورد نظر را انتخاب کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی داشتن تنوع در توانایی های منتخبین شورا را از عوامل موفقیت در شوراهای آینده برشمرد و تصریح کرد: برای مثال اگر تمام منتخبین تنها در یک حوزه مانند عمران برجسته و در حوزه های دیگر افراد کارآمد و توانا حضور نداشته باشند شهرها و روستاها با مشکلات زیادی مواجه می شوند.

حضور مجموعه ای توانا باعث ارتقا عملکرد شوراهاست

وی افزود: حضور مجموعه ای توانا و هماهنگ در تمامی حوزه ها از عوامل رونق و کارآمدی شوراها خواهد بود، لذا مردم باید در انتخاب های خود دقت بیشتری کرده و توانایی های این افراد را مد نظر داشته باشند.

حجت الاسلام آفتابی، حضور انرژی جوان در کنار افراد باتجربه را در روند پیشرفت عملکرد شوراها موثر دانست و گفت: از دیگر عوامل موفقیت شوراها حضور یک تیم هماهنگ خواهد بود که بتوانند با شور و با کنار هم قرار گرفتن، مشکلات شهر را برطرف کنند.

تحقق 90 درصد مصوبات سفرهای دولت در حوزه فرهنگ و ارشاد استان کرمانشاه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت مصوبات سه دور سفر دولت به استان کرمانشاه گفت: بیش از 90 درصد مصوبات سفر دولت در حوزه فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرایی شده و از جمله این مصوبات تالار مرکزی شهر است که در دور چهارم سفر دولت قرار است توسط استاندار مورد پیگیری و بررسی قرار گیرد.