بایدها و نبایدهای تبلیغات اینترنتی و پیامکی کاندیداها/ مصادیق مجرمانه اعلام شد

نظارتی بر محتوای SMS های شخصی صورت نمی گیرد

حجت الاسلام محمدرضا آقامیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آنچه که در قانون برای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درنظرگرفته شده، اختیار نظارت بر محتوای عام و اسپم ها در فضای مجازی است و از آنجایی که ارسال پیام کوتاه یک موضوع شخصی محسوب می‌شود این کارگروه هیچگونه اختیاری بر حریم خصوصی افراد نداشته و هیچگونه نظارتی بر محتوای شخصی SMS ها صورت نمی گیرد؛ اما چنانچه SMS های انبوه و اسپم از یک مبدا به صورت کلی به تعدادی مشترک ارسال شود، محتوای آن مورد نظارت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه قرار می گیرد.

محتوای پیامکهای انبوه مورد بررسی قرار می گیرد

وی با بیان اینکه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، چارچوب جدیدی غیر از چارچوبهای تدوین شده برای تبلیغات کاندیداهای ریاست جمهوری با استفاده از ابزارهای فضای مجازی اعلام نکرده است، گفت: کاندیداها می توانند از سامانه های فعلی پیامک، پیامکهای تبلیغاتی خود را ارسال کنند که البته باید توجه داشته باشند که این پیام ها حاوی محتوای مجرمانه نباشد که اگر اینچنین باشد و ارسال پیام عمومی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جلوگیری می‌شود و به عنوان محتوای مجرمانه با آن برخورد صورت خواهد گرفت.

تخریب کاندیداها با استفاده از پیامک و اینترنت جرم است

دکتر آقامیری با تاکید براینکه به پیامکهای عمومی و اسپم که به صورت فراوان از یک مبدا ارسال می‌شود و دارای محتوای مجرمانه است تذکر داده می‌شود به مهر گفت: تخریب کاندیداها مصداق بارز محتوای مجرمانه محسوب می‌شود و طبیعی است که با آن برخورد صورت خواهد گرفت؛ به بیان دیگر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری به هیچ عنوان حق ندارند دیگر کاندیداها را تخریب کنند و باید از ابزارهای فضای مجازی مانند اینترنت و پیامک، تنها برای اطلاع رسانی برنامه های خودشان استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: سامانه های ارسال پیامک به عنوان سامانه شخصی تلقی می‌شود مگر آنکه این ارسال محتوا از یک مبدا با کاراکترهای یکسان به صورت فراوان صورت گیرد که در این صورت رباتهای هوشمند، نسبت به ارسال پیامکهای جمعی حساسیت نشان داده و ملاحظات مدنظر را درنظر گرفته و اگر محتوای مجرمانه داشته باشد از ارسال آن جلوگیری خواهد شد.

دعوت به تجمع غیرقانونی از طریق پیامک و اینترنت جرم است

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با بیان اینکه اغلب دعوتهایی که به تجمع و گردهمایی های نامزدهای انتخاباتی صورت می گیرد از طریق شبکه های اجتماعی است، گفت: از آنجایی که مبدا پیامک مشخص است از این ابزار کمتر برای دعوت به تجمعات غیرقانونی استفاده می‌شود اما در هر صورت دعوت به تجمعات قانونی از طریق پیامک و اینترنت مشکلی ندارد اما دعوت به تجمعات غیرقانونی با هرگونه ابزار فضای مجازی مصداق بارز جرم محسوب می‌شود.

وضع مقررات جدید برای ساماندهی تبلیغات در فضای مجازی

وی در همین حال یکی از مشکلاتی که برای ارسال پیامکهای انبوه وجود دارد را اعتراضات مردمی به سبب سلب آسایش آنها عنوان کرد و به مهر گفت: این مشکل حتی در فضای اینترنت نیز وجود دارد به نحوی که دیده می‌شود برخی از سایتها از کلید واژه های پرمراجعه برای تبلیغات خودشان استفاده می‌کنند که این امر مصداق گمراه کردن کاربر و کلاهبرداری محسوب می‌شود.

آقامیری تصریح کرد: این مشکل بارها در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مورد ملاحظه و بحث قرار گرفته و به زودی نیز در این راستا آیین نامه ساماندهی تدوین خواهد شد تا براساس این دستورالعمل سایتهای مختلف در کلید واژگانشان از کلمات مرتبط استفاده کنند و از کلماتی استفاده نکنند که باعث گمراهی کاربران شود. در همین حال مقررات ارسال پیامکهای انبوه با دریافت رضایت کامل مشترک نیز به زودی وضع خواهد شد.

اعتراضات کاربران رسیدگی می‌شود

عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اظهار داشت: کاربران می توانند اعتراضات خود را در دریافت پیامکهای ناخواسته از طریق سامانه "اینترنت دات آی آر" برای کارگروه ارسال کنند که این اعتراضات مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.