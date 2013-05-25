۴ خرداد ۱۳۹۲، ۱۷:۰۵

اردوغان از ریحانلی دیدن کرد

نخست وزیر ترکیه امروز برای دیدار با قربانیان انفجارهای ریحانلی وارد هاتایا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل " تودی زمان"، "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه روز شنبه از شهر مرزی ریحانلی در مرز سوریه دیدن کرد.

پیشتر از این اعلام شده بود اردوغان در پایان ماه جاری یعنی 5 روز دیگر با سفر به این شهر، با خانواده های قربانیان انفجارهای اخیر این شهر دیدار خواهد کرد.

وی در این دیدار با مردم خانواده های قربانیان انفجارها دیدار و همبستگی خود با آنها را اعلام کرد.

دیدار اردوغان از این منطقه حدود سه هفته بعد از انفجارها انجام می شود ، پیشتر احزاب و گروه های مختلف ترکیه از تاخیر زیاد نخست وزیر ترکیه در دیدار از این منطقه انتقاد کرده بودند.

 

