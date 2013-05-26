نگرانی از گسترش اعتراضات اجتماعی در سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، کشیده شدن دامنه اعتراضات چند روز گذشته پایتخت سوئد به دیگر شهرها، نگرانی مقامات این کشور را به دنبال داشته است.

با گذشت یک هفته از آغاز این اعتراضات، شب گذشته شهرهای اوربرو و لینک اوپینگ نیز شاهد اعتراضات خشونت بار علیه سیاست های دولت بودند. به گفته پلیس در این دو شهر معترضان چندین خودرو را آتش زدند. در اوربرو یک مقر پلیس مورد حمله گروهی 30 نفره از افراد نقابدار قرار گرفت. شهر لینک اوپینگ نیز شاهد به آتش کشیده شدن دست کم 8 خودرو، یک مدرسه و یک مهد کودک بود.

هر چند نیمه های شب گذشته وضعیت در این شهرها به حالت عادی بازگشت، اما گزارش های نگران کننده ای در مورد این اعتراضات منتشر شده است. از جمله این که در میان معترضان در مناطق مخلف استکهلم، گروههای راست گرای افراطی نیز دیده شده اند.

مقامات سوئد نگرانند با ادامه وضعیت موجود اعتراضات جوانان مناطق مهاجرنشین پایتخت به اعتراضات گسترده اجتماعی تبدیل شود.