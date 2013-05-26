به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند صبح یکشنبه در نشست خبری گفت: حال افراد ملاک عمل است ما قصد وقت کشی نداریم و هرکس اعتراض دارد می تواند اقدام کند بررسی های ما براساس عملکرد 6 ساله اعضای فعلی شورای شهر بوده است.

وی افزود: اینکه می گویند در استان تهران 45 اصلاح طلب ثبت نام کرده و 43 نفر تأیید شده اند باید بگویم درست نیست. تعداد تأییدشدگان زیاد است ما در کشور 300 هزار و 165 نفر ثبت نام داشتیم که از این تعداد 8 هزار و 450 نفر رد صلاحیت شده و 5 هزار و 730 نفر اعتراض داشتند. در تهران هم 210 نفر شکایت کردند که 89 نفر رد شد و 121 نفر دوباره تایید شدند.

کولیوند در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه بند (د) ماده قانونی انتخابات شوراها موجب اعتراض بسیاری از رد صلاحیت شدگان است گفت: در این بند ابراز وفاداری به قانون اساسی عنوان شده و محققین کاندیداها را براساس آن نیز می سنجند.سخنرانیها تا موضع گیریهای افراد کاندیدا و پایبندی آنها به نظام و قانون اساسی و صلاحیت ها تأثیر دارد. بند (ج) هم موضوع انتزام به اسلام و ولایت فقیه است و التزام عملی باید در عملکرد شخص مشخص باشد شاید شخصی موضع گیری های مختلفی داشته باشد ولی عملکرد فرد باید متناسب با دین اسلام باشد.

وی تصریح کرد: گفت: افرادی که تا قبل از سخنرانی رهبر معظم انقلاب در ستادهای موسوی و کروبی فعالیت کرده اند و رأی دادند به گفته رهبری عبادت کردند ولی پس از آن اگر همچنان بر مواضع سران فتنه پافشاری کرده و حمایت کرده اند رد صلاحیت می شوند.

به گفته رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها، از تعداد 300 هزار 165 ثبت نام کننده، 54 هزار و 29 نفر در شهرها و 246 هزار و 136 نفر در روستاها بوده اند که از این تعداد 8 هزار و 450 نفر رد صلاحیت شدند ولی در دوره قبلی 247 هزار نفر ثبت نام کردند و تنها 10 هزار و 743 نفر رد صلاحیت شدند. همچنین از تعداد ثبت نام کنندگان این دوره 9 درصد کارمند، 5/3 درصد بازنشسته و 6 درصد فرهنگی بوده اند. آمارها نشان می دهد 4 درصد خانم ها شرکت داشته و 96 درصد هم آقایان ثبت نام کردند. براساس مدارک تحصیلی هم می توان گفت: 2 درصد ثبت نام کنندگان با مدرک دکترا، 14 درصد فوق لیسانس، 60 درصد لیسانس و یک درصد حوزوی بودند.

کولیوند اظهار داشت: تا کنون 2 هزار شکایت در مورد تبلیغات زودهنگام واصل شده است.

وی اعلام کرد: رد صلاحیت شدگان تا 12 خرداد مهلت دارند اعتراض کنند و ما به سرعت پیگیری می کنیم تا به تبلیغاتشان برسند.

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در پاسخ به اینکه برخی از ثبت نام کنندگان به دلیل محکومیت و مجرم بودن رد صلاحیت شده اند گفت: براساس قانون محکومین به خیانت، کلاهبرداری، قصب اموال دیگران و قصب اموال عمومی محکوم شده باشند رد صلاحیت می شوند.