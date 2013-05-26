چاه‌ های آبرسانی به مسکن مهر دماوند وارد مدار بهره ‌برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله سلطان محمدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تأمین آب شرب مورد نیاز مسکن مهر یکی از مهم‌ ترین برنامه‌ های شرکت آبفای شرق استان تهران است و در این راستا امور بهره‌ برداری دماوند طی سلسله عملیاتی که از اواخر سال گذشته انجام و در سال جاری نهایی شد، دو حلقه از چاه ‌های حفر شده از پروژه‌های مسکن مهر را که مجوز حفر آن از محل اعتبارات مسکن مهر صادر شده، وارد مدار بهره برداری کرد.

وی عنوان داشت: پیگیری نصب انشعاب برق چاه ها، تست و شستشوی خطوط انتقال در مجموع به طول 600 متر، نصب و راه‌ اندازی دو دستگاه تابلو برق کنترل از راه دور، نصب و راه ‌اندازی پمپ و اتصالات سرچاهی، نصب دو دستگاه کنتور مغناطیسی و جوشکاری و اتصال خط انتقال به اتصالات از جمله اقداماتی بوده که برای بهره ‌برداری از چاه‌ های فوق با مجموع دبی حدود 35 لیتر بر ثانیه به مرحله اجرا درآمده است.

مدیر امور بهره‌ برداری آبفای دماوند همچنین به عملیات شستشوی مخازن 34 هزار و 500 مترمکعبی ذخیره آب اشاره کرد و ادامه داد: مخازن 34 هزار 500 مترمکعبی ذخیره آب در شهر دماوند با هدف کیفیت ‌بخشی و بهداشتی کردن آب شرب، شستشو شد.

بهبود شرایط بهره‌ برداری و اعمال کنترل کیفی مخازن ذخیره آب

وی بیان کرد: در راستای بهبود شرایط بهره‌ برداری و اعمال کنترل کیفی طبق سنوات گذشته و با برنامه‌ ریزی قبلی، طی فروردین و اردیبهشت‌ ماه سال جاری نسبت به شستشو و گندزدایی تمامی مخازن ذخیره آب در شهر دماوند اقدام شد.

سلطان محمدی اضافه کرد: شستشو و لایروبی مخازن ذخیره به عنوان محل نگهداری و توزیع آب شرب مصرفی شهروندان از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است.

وی تصریح کرد: به همین منظور و به همت اکیپهای بهره‌ برداری و اتفاقات اداره آبفای دماوند 34 هزار 500 متر مکعب مخازن ذخیره آب شرب مورد شستشو و لایروبی قرار گرفت که این مهم علاوه بر مؤثر بودن در ارتقای بهداشت آب، در کیفیت آن نیز تا حد قابل ملاحظه ‌‌ای مؤثر خواهد بود.