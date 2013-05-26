آزادی خرمشهر نقطه عطف جنگ تحمیلی و تغییر نگرش جهانی نسبت به جمهوری اسلامی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت سالروز فتح خرمشهر و میلاد باسعادت مولی الموحدین حضرت علی(ع) و روز پدر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با حضور مسئولین، استادان، کارکنان دانشگاه و جمعی از مسئولین بسیج، سپاه استان البرز در سالن اجتماعات شهید مفتح این واحد دانشگاهی عصر یکشنبه برگزار شد.

سردار قربانی فرمانده سپاه امام سجاد(ع) کرج از سرداران دلاور هشت سال دفاع مقدس ضمن تبریک سالروز حماسه بزرگ فتح خرمشهر و آزادی آن و همچنین تشکر از دکتر حاجی خانی رئیس و دیگر مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در برگزاری چنین مراسمی، طی سخنان مبسوطی به اهمیت دوران دفاع مقدس در ایجاد جایگاه کنونی ایران اسلامی در مجامع دیپلماسی جهانی پرداخت.

وی در سخنان خود با ذکر خاطراتی از دلاوری ها، شجاعت ها و رشادت های رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس بچگونگی آغاز جنگ، وضعیت نظامی و آمادگی کشور و نیز نحوه تشکیل سپاه و مقاومت در برابر هجمه دشمن آزادسازی خرمشهر از دست نیروهای بعثی و ارتش عراق را تشریح کرد.



وی افزود: فتح خرمشهر نقطه عطف جنگ تحمیلی بود که پس از آن ورق به نفع جمهوری اسلامی ایران برگشت.



این رزمنده دلیر افزود: تقدیر و تجلیل از بازماندگان شهدا، جانبازان و ایثارگران ضمن ادای وظیفه به منزله مشت محکمی بر دهان استکبار و دشمنان انقلاب اسلامی ایران می باشد.

در ادامه این مراسم ضمن اجرای دکلمه و شعرخوانی توسط یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کلیپ‌های مختلفی در بزرگداشت حماسه آزادسازی خرمشهر بخش شد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت و فضای مراسم را آکنده از عطر معنویت نمود.

در این گردهمایی حجت الاسلام محمدی تبار معاون فرهنگی واحد کرج، ضمن تبریک ایام مبارک به تجلیل مقام پدر و ذکر حسنات و سکنات حضرت علی(ع) به عنوان الگوی مردان مسلمان پرداخت. وی با ذکر روایات و احادیث از قول پیامبر اکرم(ص) حضرت علی(ع) را برای ملت خود ایشان را همچون سوره توحید دانست افزود: وظیفه ما در قبال حضرت علی(ع) تبعیت است برای دستیابی به کمال و تقوا و باید این وظیفه را به انجام رسانیم.



معاون فرهنگی واحد کرج همچنین با ادای احترام به یاد و خاطره شهدای آزادسازی خرمشهر و دفاع مقدس گفت: هرچه که ما اکنون داریم از برکت خون پاک این شهداست و برای همه توفیق قدردانی از فداکاری های و ایثارگری های شهدا و جانبازان را از خداوند متعال مسئلت نمود.

وی در پایان سخنانش با اشاره به نزدیکی سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج موفقیت امروز این واحد دانشگاهی را مرهون زحمات و تلاش های کارکنان، استادان، تلاش دانشجویان و حمایت ها و برنامه های جامع ریاست محترم واحد کرج دکتر رامین حاجی خانی و لطف و مرحمت الهی دانست.



در این مراسم دکتر کردی رئیس مطالعات راهبری خانواده کشور طی سخنان مبسوطی به بررسی نقش و جایگاه پدر در خانواده و جامعه پرداخت. وی در بخشی از سخنانش وجود چهار نوع پدر را تشریح کرد و گفت: گاهی اوقات پدر فقط نقش فیزیکی دارد و فقط بوجود آورنده فرزند و تامین کننده معاش روزمره آنان است. گاهی پدر احساس می بخشد و راه و رسم زندگی و عاطفه را می آموزد و هویت می بخشد.



ایشان همچنین با برشمردن وظایف پدری که بر عهده یک پدر است به احترام و شانی که می بایست برای یک پدر قائل شد تاکید کرد.



در پایان مراسم با حضور حجت الاسلام محمدی تبار، معاون فرهنگی واحد کرج، سردار نوری فرمانده بسیج حوزه 4 ادارات کرج، سردار قربانی فرمانده سپاه امام سجاد(ع) کرج، مهندس اسکندری معاون عمرانی، دکتر مبلغی معاون اداری و مالی، دکتر شیرنگی معاون پژوهشی و دکتر جهانیان مسئول بسیج اساتید واحد کرج و معاون امور سمای این دانشگاه و نوروزعلی خدری مسئول بسیج کارکنان واحد کرج از برگزیدگان مسابقات فرهنگی و کارکنان مرد که اسمای مبارک علی(ع) را دارند در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج با اهدای لوح تقدیر و هدایای نفیسی تجلیل شد.

