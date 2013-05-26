بهانه تراشی کامرون برای متهم کردن مسلمانان/ نگرانی از نقض حقوق مسلمانان افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "سی ان ان" ، "دیوید کامرون" یک کار گروه ویژه برای بررسی و تحقیق درباره گروه های مسلمان انتگلیس تشکیل می دهد.

در پی کشته شدن یک سرباز انگلیسی ، دولت انگلیس به بهانه تحقیق در مورد عوامل پشت پرده گروه های افرطی انگلیس یک کار گروه را تشکیل می دهد .

دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس در این خصوص گفت: تمرکز این کار گروه بر روی گروه های افراطی خواهد بود، اما قبول کنید که عملا بیشترین تهدیدهای تروریستی از سوی گروه های افراطی اسلامی است.

این اقدام موجب نگرانی جامعه مسلمانان این کشور شده است که بیم آن دارند که دولت انگلیس به بهانه اینکه ضارب، مسلمان بوده است تدابیری اتخاذ کند که موجب کاهش آزادی های اجتماعی و شهروندی آنها شود.

در واکنش به این اقدام ،شورای مسلمانان انگلیس با صدور بیانیه ای اعلام کرد: امیدواریم این کار گروه برای داشتن یک راهبرد، موفق افراطی گری در میان همه گروه ها را مورد بررسی قرار دهد.

در این بیانیه آمده است : امیدواریم در این راه خردورزی حاکم باشد و با هوشیاری به خاطر کار تعدادی افراد افراطی خودمان به طور سهوی آزادی های خودمان را محدود نکنیم و در بین مردممان سوء ظن را گسترش ندهیم.