به گزارش خبرنگار مهر، 17 اردیبهشت امسال فردی با مراجعه به کلانتری 127 نارمک به مأموران اعلام کرد که خواهرش به نام مریم 25 ساله از خانه خارج و تاکنون مراجعه نداشته است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فقدانی" و به دستور قاضی هاشمیان ، دادیار شعبه اول دادسرای امور جنایی ، پرونده برای انجام تحقیقات تخصصی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

با آغاز رسیدگی به پرونده در اداره یازدهم پلیس آگاهی ، برادر مریم در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : خواهرم حسابدار یک شرکت خصوصی در خیابان آزادی است و طبق روال هر روز ، ساعت هشت صبح 17 اردیبهشت برای رفتن به شرکت از خانه خارج اما پس از آن مراجعتی به منزل نداشت . طی تماسی که با شرکت داشتیم ، به ما اعلام کردند که مریم تا ساعت 14 در محل کارش حضور داشته و پس از آن برای گرفتن یک فقره چک از شرکت خارج و به خیابان ولی عصر رفته است .

برادر فقدانی در ادامه اظهاراتش به کارآگاهان گفت : تماس با تلفن همراه خواهرم ادامه داشت تا اینکه ساعت هشت شب ، فرد ناشناسی پاسخگوی تلفن همراه خواهرم شد ! و عنوان داشت که تلفن همراه را در مقابل در غربی استادیوم آزادی پیدا کرده است .

برادر فقدانی در پاسخ به این سؤال که "آیا خواهرتان با فرد یا افرادی مشکل خانوادگی و یا شخصی داشته است ؟" به کارآگاهان گفت : خواهرم طی دو سال گذشته با یکی از همکارانش به نام مصطفی آشنا شده بود و حتی تا چندی قبل قصد ازدواج با یکدیگر را داشتند اما به دلیلی که ما از آن بی اطلاع هستیم ، ناگهان مریم از ازدواج با این شخص منصرف شد و به همین دلیل ، از حدود دو ماه گذشته این شخص اقدام به تهدید خواهر ما می کرد .

با توجه به ادعای اعضای خانواده فقدانی مبنی بر تهدید خواهرشان از سوی مصطفی ، کارآگاهان به تحقیق از محل شرکت و همکارانِ فقدانی پرداختند . در شرایطی که مصطفی منکر هرگونه ارتباط نزدیک خود با فقدانی در خصوص تصمیمشان برای ازدواج شده بود ، کارآگاهان در تحقیقات از اعضای شرکت و دیگر اقدامات پلیسی اطمینان پیدا کردند که فقدانی و مصطفی تا حدود دو ماه پیش ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته اما به تدریج رابطه آنها با یکدیگر سرد و سرانجام قطع شده است .

در ادامه تحقیقات و با توجه به تناقضات به دست آمده در اظهارات اولیه مصطفی ، به دستور مقام قضایی و ظهر روز 28 اردیبهشت وی در محل شرکت دستگیر و برای انجام تحقیقات به اداره یازدهم منتقل شد .

همزمان با دستگیری مصطفی ، کارآگاهان در ادامه تحقیقات خود متوجه شدند که مصطفی پیش از این نیز یک بار ازدواج کرده و حدود دو سال پیش از همسر سابقش و با وجود داشتن پسری 10 ساله متارکه کرده است .

در شرایطی که تمامی شواهد و دلایل به دست آمده نشان از وقوع جنایت در پرونده داشت ، کارآگاهان با انجام هماهنگی قضایی و در بازرسی از محل سکونت مصطفی در شهر جدید پرند موفق به کشف تعدادی از وسایل شخصی متعلق به فقدانی شدند .

با توجه به دلایل به دست آمده ، مصطفی سرانجام دیروز لب به اعتراف گشود و در اعترافاتش به کارآگاهان گفت : چند سال پیش بود که به واسطه اختلافات خانوادگی و با وجود داشتن فرزند ، از همسرم متارکه کردم . پس از آن و در داخل شرکت با مریم آشنا و به تدریج به یکدیگر علاقه مند شدیم و این در حالی بود که در تمام این مدت من کوچکترین اشاره ای به ازدواج اول خود و داشتن فرزند نکرده و موضوع را از مریم و دیگر اعضای شرکت مخفی نگه داشته بودم.

متهم در ادامه اعترافات خود به کارآگاهان گفت : چندی پیش ، همسر سابقم تصمیم به زندگی دوباره با من گرفت . من نیز به واسطه اصرار بستگان و خانواده ها و بیشتر از همه به خاطر فرزندم تصمیم گرفتم تا دوباره با او ازدواج کنم . زمانیکه مریم از موضوع اطلاع پیدا کرد ، درگیری ما دو نفر آغاز شد و مریم تهدید کرد که موضوع درخواست ازدواج مرا به همسرم اطلاع خواهد داد و مانع از زندگی ما دو نفر خواهد شد .

متهم در خصوص روز جنایت نیز به کارآگاهان گفت : ساعت سه بعدازظهر 17 اردیبهشت مریم در حالیکه بسیار عصبانی بود سوار ماشین من شد و دوباره تهدیداتش را تکرار کرد. با توجه به اینکه بسیار ترسیده و نگران بودم ، نمی دانم چگونه شد که در یک لحظه کنترل خود را از دست داده و با شال نخی مشکی رنگی که در داخل خودرو بود ، مریم را خفه و سرانجام جسدش را در فاز 6 شهر جدید پرند و در داخل گودال لوله آب که حفر شده بود ، انداخته و خاک کردم .

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در ادامه اعلام این خبر گفت : با توجه به اعترافات صریح متهم به ارتکاب جنایت ، جسد مقتول عصر دیروز در شهر جدید پرند کشف و به دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی انتقال داده شد . همچنین در ادامه، پرونده با موضوع قتل عمد در دستور کار اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت و متهم نیز با قرار بازداشت موقت در اختیار کارآگاهان ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .