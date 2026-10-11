به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ارتش سعودی بار دیگر فرودگاه بین المللی صنعا را هدف حمله هوایی قرار داد.

سخنگوی وزارت بهداشت یمن اعلام کرد که در حمله ارتش سعودی به یک خانه در منطقه‌ای مسکونی در منطقه باب شعوب صنعا، ۶ شهروند از جمله یک زن و کودک زخمی شدند.

به گفته منابع محلی، جنگنده های سعودی ناحیه الصفراء در استان صعده را نیز هدف حمله هوایی قرار دادند.

این تحولات در حالی است که خبرگزاری فرانسه از شنیده شدن صدای انفجار جدید در ریاض پایتخت عربستان خبر داد.

شبکه المسیره هم گزارش داد که طبق داده های سایت ردیابی هوایی فلایت رادار، پروازها در فرودگاه بین المللی فهد در شهر الدمام در شرق عربستان متوقف شده است.

منابع عربی پیشتر گزارش داده بودند که مدارس ریاض تعطیل شده اند و کلاس های درسی تا روز پنج شنبه آینده آنلاین برگزار خواهد شد.