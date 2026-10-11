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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۴

معاون رئیس جمهور درگذشتِ محسن خلیلی عراقی را تسلیت گفت

معاون رئیس جمهور درگذشتِ محسن خلیلی عراقی را تسلیت گفت

محمد رضا عارف در پیامی درگذشتِ محسن خلیلی عراقی از چهره‌های ماندگار صنعت و کارآفرینی کشور را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور، در پیامی با تسلیت درگذشت محسن خلیلی عراقی، از چهره‌های ماندگار صنعت و کارآفرینی کشور، از نقش اثرگذار وی در بومی‌سازی صنایع گازسوز، توسعه صنعتی و تقویت فرهنگ تشکل‌گرایی در بخش خصوصی تجلیل کرد.

در متن پیام عارف آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

انالله و اناالیه راجعون

از شمار دو چشم یک تن کم / وز شمار خرد هزاران بیش

خبر درگذشت جناب آقای مهندس محسن خلیلی عراقی، از پیشگامان برجسته صنعت، بنیان‌گذار فرهنگ تشکل‌گرایی در بخش خصوصی و از چهره‌های ماندگار کارآفرینی و توسعه صنعتی کشور، موجب تاثر و تاسف فراوان شد.

ایشان از نخبگان دانش‌آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران بودند که با نگاهی ملی، تفکری مدرن و همتی والای برخاسته از عشق به ایران، نه‌تنها نقشی کلیدی و ماندگار در ارتقای رفاه خانواده‌های ایرانی و بومی‌سازی صنایع گازسوز ایفا کردند، بلکه با پایه‌گذاری نهادهای تخصصی و تشکل‌های صنعتی، الگویی درخشان از گفت‌وگوی سازنده بخش خصوصی با حاکمیت را به یادگار گذاشتند.

اینجانب درگذشت این مرد شایسته، دلسوز و نام‌آور صنعت ایران را به خانواده محترم خلیلی عراقی، جامعه بزرگ کارآفرینان، صنعتگران و فعالان اقتصادی کشور و همه دوستداران توسعه ایران تسلیت عرض می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای بازماندگان معزز صبر و سلامتی مسئلت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس جمهور

کد مطلب 6974768
رامین عبداله شاهی

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