به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی عصر یکشنبه در نشست با شهرداران و مدیران حوزه شهری استان اردبیل اظهار کرد: شهرداری‌ها باید با توسعه سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود، منابع درآمدی پایدار ایجاد کنند و زمینه ارتقای خدمات شهری را فراهم سازند.

وی تأمین نیازهای شهرداری‌ها از جمله قیر، ماشین‌آلات عمرانی و خدمات شهری و همچنین مدیریت پسماند را از موضوعات مهم دانست، افزود: همچنین رعایت اصول فنی و ضوابط قانونی در اجرای پروژه‌های عمرانی ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به احتمال بروز مخاطرات جوی ناشی از پدیده ال‌نینو، خواستار آمادگی شهرداری‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی و حفظ ایمنی شهروندان شد.

سبحانی همچنین ساخت‌وسازهای غیرمجاز را از موضوعات نیازمند نظارت جدی دانست و بر لزوم رعایت مقررات شهرسازی و برخورد قانونی با تخلفات در این حوزه تأکید کرد.