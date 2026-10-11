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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۱

شهرداری‌ها برای ایجاد درآمد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند

شهرداری‌ها برای ایجاد درآمد پایدار و جذب سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی کنند

اردبیل- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل بر ضرورت برنامه‌ریزی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت، ایجاد درآمدهای پایدار و تقویت توان مالی شهرداری‌های استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد سبحانی عصر یکشنبه در نشست با شهرداران و مدیران حوزه شهری استان اردبیل اظهار کرد: شهرداری‌ها باید با توسعه سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت‌های موجود، منابع درآمدی پایدار ایجاد کنند و زمینه ارتقای خدمات شهری را فراهم سازند.

وی تأمین نیازهای شهرداری‌ها از جمله قیر، ماشین‌آلات عمرانی و خدمات شهری و همچنین مدیریت پسماند را از موضوعات مهم دانست، افزود: همچنین رعایت اصول فنی و ضوابط قانونی در اجرای پروژه‌های عمرانی ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به احتمال بروز مخاطرات جوی ناشی از پدیده ال‌نینو، خواستار آمادگی شهرداری‌ها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی و حفظ ایمنی شهروندان شد.

سبحانی همچنین ساخت‌وسازهای غیرمجاز را از موضوعات نیازمند نظارت جدی دانست و بر لزوم رعایت مقررات شهرسازی و برخورد قانونی با تخلفات در این حوزه تأکید کرد.

کد مطلب 6974761

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