رئیس جمهور منتخب از جناح گرایی و تنگ نظری اجتناب کند

به گزارش خبرگزاری مهر از قم،‌ آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به مسئله انتخابات، حمایت خود از فرد خاصی در انتخابات ریاست جمهوری را تکذیب و تصریح کرد: ‌در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف مطالبی از ما نقل می‌کنند که حقیقت ندارد،‌ ما درباره اشخاص ولو این که همه اشخاص را شورای نگهبان تایید کرده است و هر کدام فضیلتی برای خود دارند، هیچ اظهار نظری نکرده و نخواهیم کرد و اگر کسی چیزی از ما در این باره نقل کند درست نیست.

وی افزود:‌ مصلحت ما هم نیست که وارد بحث اشخاص شویم و شخصی را معین و شخصی را حذف کنیم، ‌ما کلیات را بیان می‌کنیم و امیدواریم برای همه کسانی که می‌خواهند در انتخابات شرکت کنند دستور العمل مفیدی باشد.

استاد برجسته حوزه بیان داشت: ورود و شرکت در انتخابات امری لازم است و ما آن را جزو واجبات می‌دانیم،‌ چرا که تقویت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی واجب است و یکی از پایه‌های تقویت آن است که انتخاباتی پرشور و با حداکثر حضور داشته باشیم.

وی افزود: در عین حال انتخابات مسئولیت آفرین است، ‌کسی را که انتخاب می‌کنید چهار سال شریک در اعمال او خواهید بود از این رو نباید سرسری انتخاب کرد بلکه باید با تحقیق و تامل فرد شایسته را انتخاب کرد.

آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد: اگر بی حساب و کتاب وارد انتخاب شوید و گرفتار حب و بغض‌ها و جناح گرایی شوید و آن فرد منتخب خلافی کرد شریک اعمال او در چهار سال خواهید شد.

نباید رأی سفید بدهیم

وی تاکید کرد: البته نباید در انتخاب گرفتار وسواس شد و رای سفید به صندوق انداخت، این مسئله درست نیست؛‌ باید انسان به اندازه توان تحقیق کند و بعد که به نتیجه رسید عندالله معذور است.

این مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر این که هر اندازه مسئولیت سنگین‌تر باشد شرایط نیز سنگین تر است،‌ گفت: فردی که می‌خواهیم برای ریاست جمهوری انتخاب کنیم با فردی که می‌خواهد عهده دار یک بخشداری یا مرکز دیگر شود فرق می‌کند و باید فرد واجد شرایط خاصی باشد.

وی با ذکر 6 شرط برای رئیس جمهور تاکید کرد: نخستین شرط این است که باید تقوا و دیانت در سطح بالا داشته باشد تا بتواند منافع مردم و کشور را حفظ کند و خدای ناکرده در اختیار جناح یا گروه خاصی قرار ندهد، به مردم و نظام خیانت نکند، ‌قوم و خویش پرستی نکند و مسؤولیت ها را در اختیار دوستان خود قرار ندهد.

آیت الله مکارم شیرازی ابزار ریاست را داشتن سعه صدر دانست و گفت: وقتی انتخابات تمام شد فرد منتخب ببییند رقبای او لیاقت چه کاری دارند، ‌نه این که مثل برخی افراد عمل کند که در دوران‌هایی بعد از انتخاب شدن نگاه می‌کردند به دلیل این که فلانی در ستاد رقیب عضویت داشته از ظرفیت او استفاده نمی‌کردند.

وی تأکید کرد: بعد از این که فرد انتخاب شد همه رقبا را بررسی کند هر کدام که لایق هست را برای مسئولیت برگزیند و تحقق این مسئله جز با سعه صدر ممکن نیست، افراد تنگ نظر به این مسائل توجه نمی‌کنند.

استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر این که باید از جناح های مختلف وفادار به نظام دعوت به همکاری کرد تا دولت فرد منتخب جامعیت داشته باشد، گفت: رئیس جمهور منتخب باید از ‌تمامی مدافعان و علاقمندان استفاده کند تا همه مردم نسبت به او علاقمند شوند.

وی اضافه کرد: اگر چنین باشد می‌تواند به جایی برسد اما اگر تنگ نظر باشد در لاک خود فرو می‌رود و دیگران را علیه خود بسیج می‌کند و نمی تواند دولت موفقی داشته باشد.

رئیس جمهور باید اهل مشورت باشد نه مستبد و خود رای

آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که فردی که می‌خواهد رئیس جمهور شود باید اهل مشورت باشد نه مستبد و خود رای، تصریح کرد: رئیس جمهور باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کند، گاهی یک نفر ساده و عامی حرف درستی را می‌زند و باید آن را پذیرفت؛ طبق روایات دینی کسانی که مستبد در رای باشند هلاک می‌شوند.

وی داشتن شجاعت در تصمیم گیری‌های کلان را شاخصه دیگر رئیس جمهور ذکر کرد و گفت: مهم ترین شجاعت این است که اگر خطایی از او سر زد اعتراف کند و در صدد اصلاح برآید، ‌بسیاری شجاعت دارند اما اگر خطا کردند این شجاعت را ندارند که بگویند اشتباه شد و جبران می کنیم.

این مرجع تقلید شیعیان با تاکید بر این که رئیس جمهور باید حل مشکلات مردم به ویژه گروه‌های مستضعف را در اولویت نخست قرار دهد، یادآورشد: در حال حاضر مسئله تورم و بیکاری غوغا می‌کند و رئیس جمهور باید تمام مشکلات مردم را در نظر بگیرد، البته بخشی از مشکلات تحمیلی از خارج از کشور است و بخشی نیز ناشی از سوء مدیریت و بخشی نیز ناشی از بی انصافی عده ای از مردم است.

وی تاکید کرد: امیدواریم خداوند تبارک و تعالی کمک کند شخصی که واجد این شرایط باشد به دل مردم بیفتد و مردم او را انتخاب کند و به دور دوم هم نکشد.

