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۸ خرداد ۱۳۹۲، ۱۳:۵۹

در نوشهر صورت گرفت/

ﻧﺠﺎﺕ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎﯼ ﮐﻮﺩﮎ ۴ ﺳﺎﻟه ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺎﻩ ﻓﺎﺿﻼﺏ شهری/ شکایت از آب و فاضلاب

ﻧﺠﺎﺕ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﺁﺳﺎﯼ ﮐﻮﺩﮎ ۴ ﺳﺎﻟه ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﭼﺎﻩ ﻓﺎﺿﻼﺏ شهری/ شکایت از آب و فاضلاب

نوشهر - خبرگزاری مهر: ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ 4 ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ علی ﺩﺭﺣﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﺪﯾن خود ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﻫﺨﺪﺍ نوشهر بود که ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭﭼﺎﻩ 3 ﻣﺘﺮﯼ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﯼ ﺳﻘﻮﻁ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ﺳﺎعت ۲۲ شامگاه دیشب ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ۴ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ علی ﺩﺭﺣﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﺪﯾﻨﺶ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﻫﺨﺪﺍ بود که ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺩﺭﭼﺎﻩ ۳ ﻣﺘﺮﯼ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﯼ ﺳﻘﻮﻁ کرد.

ﭘﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﻮﺩﮎ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﺧﻂ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﻧﻮﺷﻬﺮ – ﻧﻮﺭ، ﺳﺮﺍﺳﯿﻤﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺎﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ۱۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎﺯ ﮐﻮﺩﮎ بد ﺤﺎﻝ ﻭ ﻣﺼﺪﻭﻣﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺍﯾﻦ ﭼﺎﻩ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻭﺭﮊﺍﻧﺲ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺍﻋﺰﺍﻡ ﻭ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺪﺍﻭﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.
 
این کودک چهار ساله ﺍﺯ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻓﮏ ﻭ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ شد. پزشکان حال عمومی کودک را مطلوب گزارش کرده اند. باز بودن سر چاه و نبود حفاظ علت سقوط این کودک درون چاه عنوان شده است.
 
ﺪﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺷﮑﻮﺍﯾﯿﻪ ﺍﯼ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﺏ ﻭﻓﺎﺿﻼﺏ ﺷﻬﺮﯼ و شهرداری نوشهر ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻗﺼﻮﺭ ﻭ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﮐﻼﻧﺘﺮﯼ ۱۱ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ
کد مطلب 2065823

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