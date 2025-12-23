به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شامگاه سه شنبه و با حضور معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره قصه گویی استان سمنان در سالن پدران آسمانی سمنان به کار خود پایان داد.
در این مراسم ۴۱ نفر مورد تقدیر قرار گرفتند که از این تعداد ۳۱ نفر برگزیدگان بخشهای مختلف رقابتی در زمینههای مختلف قصه گویی علمی، فرهنگی و دینی و مذهبی، روایتهای دفاع مقدس و… بودند همچنین از برگزار کنندگان این جشنواره هم قدردانی شد.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان در این مراسم با بیان اینکه یک هزار و ۱۴۴ نفر در در بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی استان نام نویسی کردند، تاکید کرد: این افراد در بخشهای مختلف با هم به رقابت پرداختند.
مرتضی مزینانی بخشهای مختلف این جشنواره را ۱۳ بخش اعلام کرد و ابراز داشت: در بازه زمانی دو روزه برگزاری اختتامیه جشنواره یعنی دوشنبه و سه شنبه اول و دوم دیماه سال جاری فقط ۹۲ اثر صحنهای در سمنان به روی صحنه رفته است که این آمار جالبی است.
وی با بیان اینکه نفرات برتر جشنواره استانی قصه گویی به رقابتهای کشوری راه یافته اند، افزود: امشب همچنین برترین نفرات بخشهای مختلف مورد تقدیر نیز قرار گرفته اند از سوی دیگر باید تاکید کرد که امسال برای نخستین بار ۱۵ قصه به زبان انگلیسی در این رویداد اجرا شد که این اقدام هم قابل توجه بود.
نظر شما